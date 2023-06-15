Тривають перемовини. Україна хоче повернути "скіфське золото" з Нідерландів безоплатно, – Ткаченко

Міністерство юстиції України веде перемовини з нідерландського стороною щодо повернення "скіфського золота" без сплати музею Амстердама за утримання експонатів. Про це заявив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко в ефірі загальнонаціонального телемарафону.

"Є певна сума, яку ми маємо сплатити за утримання колекції нідерландському музею. Зараз Міністерство юстиції веде перемовини, щоб ми якомога скоріше отримали без оплати цю колекцію назад", – висловився урядовець.

Він додав, що Мінкульт підтримує зв'язок із колегами, і коли з'являться подробиці, про них повідомлять.

Крім того, Ткаченко зазначив, що Україна розглядає лише варіант повернення "скіфського золота" до Національного історичного музею.

Нагадаємо, низка цінностей із музеїв на момент окупації півострова перебували на виставці в Нідерландах. Після того, як Росія незаконно захопила Крим, країна-агресорка заявила свої права на колекцію.

9 червня 2023 року Верховний суд Нідерландів ухвалив остаточне рішення у справі про "скіфське золото", постановивши передати колекцію Україні.

Однак, як повідомила керівниця скарбниці Національного музею історії України Наталя Панченко, перед поверненням цих предметів доведеться оплатити їх зберігання в Амстердамі. Йдеться про майже 100 тисяч євро.