Идут переговоры. Украина хочет вернуть "скифское золото" из Нидерландов бесплатно, – Ткаченко

Министерство юстиции Украины ведет переговоры с нидерландской стороной о возвращении "скифского золота" без платы музею Амстердама за содержание экспонатов. Об этом заявил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко в эфире общенационального телемарафона.

"Есть определенная сумма, которую мы должны заплатить за содержание коллекции нидерландскому музею. Сейчас Министерство юстиции ведет переговоры, чтобы мы как можно скорее получили без оплаты эту коллекцию обратно", – высказался чиновник.

Он добавил, что Минкульт поддерживает связь с коллегами, и когда появятся подробности, о них сообщат.

Кроме того, Ткаченко отметил, что Украина рассматривает только вариант возвращения "скифского золота" в Национальный исторический музей.

Напомним, что ряд ценностей из крымских музеев на момент оккупации полуострова находились на выставке в Нидерландах. После того, как Россия незаконно захватила Крым, страна-агрессор заявила свои права на коллекцию.

9 июня 2023 года Верховный суд Нидерландов принял окончательное решение по делу о "скифском золоте", постановив передать коллекцию Украине.

Однако, как сообщила руководительница казны Национального музея истории Украины Наталья Панченко, перед возвращением этих предметов придется оплатить их хранение в Амстердаме. Речь идет о почти 100 тысячах евро.