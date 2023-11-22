Музей в Нидерландах отменил долги за хранение "скифского золота"

Министерство культуры и информационной политики и археологический музей Амстердамского университета договорились о возвращении "Скифского золота" в Украину. При этом музей не будет взимать деньги за 9 лет хранения коллекции.

Об этом сообщает пресс-служба Минкульта.

Отмечается, что МКИП и Музей Алларда Пирсона – археологический музей Амстердамского университета, договорились о возвращении музейных предметов государственной части Музейного фонда Украины из четырех крымских музейных учреждений. С 2014 года они экспонировались на выставке "Крым – золотой остров в Черном море" в Нидерландах.

Документ об этом подписали в.и. о. министра культуры и информационной политики Ростислав Карандеев и исполняющий обязанности директора университетской библиотеки Амстердамского университета доктор Фред Армен.

"Музейные предметы включают коллекции Крымских республиканских учреждений "Центральный музей Тавриды", "Керченский историко-культурный заповедник", "Бахчисарайский историко-культурный заповедник" и Национального заповедника "Херсонес Таврический"", - уточняют в Минкульте.

Там отмечают, что возвращение артефактов особого исторического и культурного значения – знаковый и многогранный процесс. Он объединяет правовые, музейные, дипломатические и логистические аспекты.

"Мы с нетерпением ждем возвращения коллекций, одна из которых известна как "скифское золото", домой в Украину. Развиваем культурную дипломатию вместе и возвращаем украинские культурные сокровища", – сообщил Ростислав Карандеев.

Он выразил благодарность Музею Алларда Пирсона за хранение коллекций в течение 9 лет, а также за решение нидерландской стороны не взимать расходы за хранение музейных экспонатов.

Возвращение "Скифского золота" в Украину

Верховный суд Нидерландов 9 июня поддержал решение предыдущей инстанции по делу "скифского золота" из коллекции музеев Автономной Республики Крым и постановил передать историко-культурную ценность Украине.

Экспозиция "Скифское золото" включает более 560 предметов из музейного фонда Украины, которые с 2014 года находятся на территории Нидерландов. После оккупации Крыма Россией Украина отстаивала свое право на экспонаты, чтобы помешать отдать их подконтрольным государству-оккупанту музеям.

От Украины над возвращением экспонатов домой работали МКИП, Минюст, МИД, а также адвокаты из Нидерландов и Украины.

Министерство юстиции Украины вело переговоры с нидерландской стороной о возвращении "скифского золота" без уплаты музею Амстердама за содержание экспонатов.

В. о. министра культуры и информационной политики Ростислав Карандеев сообщил, что коллекцию "Скифское золото" в ближайшее время вернут из Нидерландов в Украину, украинцы смогут увидеть ее в Национальном музее истории Украины.