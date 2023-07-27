Найбільший банк США спрогнозував рекордну ціну на золото: коли та як подорожчає метал

JPMorgan, який належить до "Великої Четвірки" найбільших банків США, прогнозує, що до кінця 2023 року ціна на золото перевищить $2000 за унцію та досягне нових рекордів у 2024 році, коли процентні ставки почнуть падати.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

За останні 12 місяців золото додало в ціні приблизно 15%. На початку травня вартість цінного металу наблизилася до свого рекорду в $2075,47 за унцію, встановленого в 2020 році. 27 липня ф'ючерси на золото продовжують додавати у ціні.

Ф'ючерс на золото зростають. Дані: Investing

JPMorgan очікує середню цільову ціну в $2175 за унцію в останньому кварталі 2024 року, водночас ризики зміщені в бік підвищення через прогноз щодо помірної рецесії в США.

Виконавчий директор глобальних досліджень сировинних товарів Грег Ширер вважає, що падіння реальної прибутковості в США стане "суттєвим рушієм" для дорогоцінного металу, коли Федеральна резервна система розпочне зниження ставок.

Він зауважує, що золото та срібло "досить агностичні" щодо того, як США пройдуть кризовий період, але виражена рецесія призведе до більш різкого зниження процентних ставок. Це відрізняє золото від акцій і циклічних товарів, таких як алюміній і мідь, де прибутковість може значно відрізнятися залежно від економічного сценарію.

Нагадаємо, що в квітні, навпаки, ціни на золото впали після того, як країни Організації експортерів нафти (ОПЕК+) оголосили про скорочення видобутку нафти, що викликало занепокоєння з приводу інфляції.

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