Бояться санкцій. Країни повертають свої золотовалютні резерви з Заходу

Аналітики фіксують, що дедалі більше країн повертають свої золотовалютні резерви як захист від ймовірності накладання санкцій, як це відбулося з РФ.

Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на результати опитування інвестиційної компанії Invesco.

Зауважимо, що про які саме країни йдеться, не уточнюється. Відомо, що "значна частка" центральних банків "стурбовані прецедентом", тобто накладанням санкцій на резерви РФ. Тепер 68% респондентів заявили, що стали зберігати резерви вдома порівняно з 50% 2020 року.

Представник одного з ЦБ на умовах анонімності сказав: "Наше золото дійсно зберігалося в Лондоні, але тепер ми перевели його назад у свою країну, щоб тримати актив в безпеці".

В Invesco вважають таку думку поширеною точкою зору.

"Якщо це моє золото, то я хочу, щоб воно було в моїй країні. Ми помічаємо таку тенденцію останній рік чи близько того", — прокоментував керівник офіційних установ Invesco Род Рінгроу.

Нагадаємо, що в ЄС обговорюють варіанти передачі Україні прибутків, отриманих від російських заморожених активів. Наразі йдеться про дохід від суми у 196,6 млрд євро. За квартал сума нарахованих відсотків на ці активи склала 734 мільйони євро — саме ці гроші може отримати Київ.

Джерело фото: ua.depositphotos.com