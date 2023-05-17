Росія без пояснень заморозила рахунки посольства Фінляндії

Росія заморозила банківські рахунки посольства та консульства Фінляндії. Про це повідомило міжнародне агентство Reuters, посилаючись на МЗС Фінляндії.

Міністр закордонних справ Фінляндії Пекка Гаавісто повідомив журналістам, що доступ до банківських рахунків зник 27 квітня.

“Рахунки посольств Фінляндії заморожені в Росії, і на даний момент вони не можуть бути використані”, - сказав Гаавісто, додавши, що місії використовували готівкові резерви для оплати потреб посольства.

Центробанк Росії не відповів на прохання прокоментувати ситуацію, яка виникла з посольством Фінляндії.

Очільник МЗС Фінляндії нагадав про Віденську конвенцію про дипломатичні відносини 1961 року, яка покликана захистити дипломатичні представництва за кордоном.

4 травня Фінляндія надіслала російській владі повідомлення з вимогою, щоб Росія переконалася в здатності місій функціонувати, і попросила офіційних пояснень щодо заморожування рахунків, але досі не отримала їх.

Нагадаємо, Фінляндія почала будувати першу ділянку паркану на своєму кордоні з Росією.

Будівництво паркану має вберегти у разі атаки кордону мігрантами.

Паркан завдовжки в 200 км виготовлять зі сталевої сітки і оснащать обладнанням для спостереження.

У квітні поблизу Росії, у Фінській затоці, відбулися навчання берегового флоту Фінляндії спільно із двома кораблями, які є частиною морських сил швидкого реагування НАТО. Це перший військовий захід країни після її вступу до Альянсу.

Перед тим, 4 квітня, Фінляндія офіційно стала членом НАТО. До повномасштабного вторгнення Росії в Україну, Фінляндія не планувала ставати членом Північноатлантичного альянсу. Країна тримала нейтралітет щодо будь-яких військових союзів. Але повномасштабна війна в центрі Європи змусила Фінляндію змінити рішення.