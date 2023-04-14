Фінляндія розпочала будівництво паркану на кордоні з Росією

Фінляндія почала будувати першу ділянку паркану на своєму кордоні з Росією. Про це повідомляє міжнародне агентство Reuters, посилаючись на генерала прикордонної служби Фінляндії Ярі Толппанена.

Будівництво паркану має вберегти у разі атаки кордону мігрантами.

Паркан завдовжки в 200 км виготовлять зі сталевої сітки і оснащать обладнанням для спостереження.

"Фінляндія прагне захиститися від повторення подій на східному кордоні Європейського союзу в Польщі взимку 2021 року, коли блок звинуватив Білорусь в організації кризи, привозячи мігрантів із Близького Сходу, надаючи їм візи та штовхаючи їх через кордон", - повідомляють журналісти.

Вчора поблизу Росії, у Фінській затоці, відбулися навчання берегового флоту Фінляндії спільно із двома кораблями, які є частиною морських сил швидкого реагування НАТО. Це перший військовий захід країни після її вступу до Альянсу.

Разом із суднами, які належать флоту Фінляндії, у територіальних водах цієї країни тренувалися німецький 140-метровий фрегат “Мекленбург-Передня Померанія” і 120-метровий португальський - “Бартоломеу Діас”.

Зазначимо, минулого року після повномасштабного вторгнення Росії в Україну Польща почала будувати стіну на кордоні з Білоруссю.

У квітні Латвія оголосила другий етап будівництва стіни на кордоні з Білоруссю. На цьому етапі довжина огорожі становитиме 63,9 км.

На першому етапі на кордоні було збудовано близько 54 км огорожі.

Загалом проект передбачає будівництво 173-кілометрової латвійсько-білоруської прикордонної смуги.