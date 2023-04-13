У Норвегії висилають 15 дипломатів РФ: в чому причина

Норвегія висилає 15 дипломатів російського посольства, яких міністерство закордонних справ у четвер назвало співробітниками розвідки, які працювали під прикриттям дипломатичних посад. У квітні 2022 року Норвегія вже вислала трьох росіян.

Зараз в Осло акредитовано близько 40 російських дипломатів, тож висилки становлять більше третини їх кількості, пише Reuters.

"Їхня діяльність становить загрозу для Норвегії. Ми стежили за їхньою діяльністю з часом. Після вторгнення в Україну вони зросли", - заявила на міністр закордонних справ Норвегії Аннікен Хейтфельдт.

Міністерство закордонних справ Росії заявило, що Москва відреагує на висилку.

Оскілька Норвегія, член військового альянсу НАТО і має спільний кордон з Росією в Арктиці, вигнання може ще більше ускладнити процес передачі голови Арктичної ради, багатостороннього органу, в якому арктичні країни обговорюють питання, що стосуються полярного регіону.

Хуітфельдт сказав, що поки що занадто рано говорити, чи вплинуть виключення на перехід Арктичної ради.

Це не вже не перший випадок, коли західна країна висилає російських дипломатів з початку повномасштабного вторгнення Москви в Україну минулого року.

Цього року Естонія, Нідерландита Австрія також вислали російських дипломатів.