Країни ЄС масово висилають російських дипломатів

Відразу кілька країн Євросоюзу оголосили, що висилають багатьох російських співробітників із дипломатичним статусом.

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"Ця дія є частиною європейського підходу. Нашим першим обов'язком завжди є забезпечення безпеки французів та європейців", - заявили в МЗС Франції.

А міністр юстиції цієї країни Ерік Дюпон-Моретті запропонував Україні допомогу у розслідуванні воєнних злочинів.

"Фотографії з Бучі свідчать про прагнення руйнування, яке виходить за всі кордони. Тому ми оголосили значну кількість співробітників російського посольства небажаними", - заявила міністр закордонних справ Німеччини Ганна Бербок.

ФРН оголосила 40 російських дипломатів небажаними персонами - їм довелося залишити Німеччину.

Доведеться повернутися додому і послу Росії в Литві. Уряд Литви також вирішив закрити Генеральне консульство у Клайпеді у зв'язку з агресією проти України.

Наприкінці березня 2022 року Білорусь ухвалила рішення вислати українських дипломатів із країни з можливістю залишити лише п'ять осіб.

Міністерство закордонних справ України оголосило про небажаність появи на території країни білоруських дипломатів, за винятком п'яти осіб та їхніх сімей.