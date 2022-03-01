Лідери фінансових ринків Лідери фінансових ринків
Найкращі фінансові директори Найкращі фінансові директори
Піти в ІТ Піти в ІТ
Як розкрадалися банки Як розкрадалися банки
Smart Investments Smart Investments
Інвестиції на виріст Інвестиції на виріст
Свое дело с Василием Хмельницким Свое дело с Василием Хмельницким
Без смол та нікотину Без смол та нікотину
Преуспеть в 30 Преуспеть в 30
Индустрия 4.0 Индустрия 4.0
Категорія
Політика
Дата публікації

Україна відкликала своїх послів з Киргизії та Грузії

Україна відкликала своїх послів з Киргизії та Грузії
Україна відкликала своїх послів з Киргизії та Грузії

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна відкликає своїх послів із Киргизії та Грузії. Вони повернуться до Києва на консультації.

Про це заявив Зеленський під час свого нового звернення, яке опублікував Офіс президента.

"Негайно викликаємо посла з Киргизії на консультацію. За виправдання агресії проти України. Негайно відкликаємо посла в Грузії за перепони для добровольців, які бажають нам допомогти, за неморальну позицію щодо санкцій", - заявив Зеленський.

Він наголосив, що українські дипломати реалізують справедливі рішення щодо тих країн, які змінили своє слово і міжнародне право.

Зазначимо, киргизький лідер Садір Жапаров та розмова з президентом РФ Володимиром Путіним підтримав агресію проти України та заявив, що Київ зірвав Мінські домовленості.

Щодо Грузії у понеділок стало відомо, що до 60 людей, які бажали вирушити до України як добровольці, не змогли залишити країну.

За їхніми словами, влада країни не дозволила прилетіти до Грузії приватному авіалайнеру, який мав виконати рейс із Тбіліського міжнародного аеропорту.

Крім того, Грузія відмовилася підтримати санкції проти Росії.

Автор:
Світлана Манько