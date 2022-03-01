Украина отозвала своих послов из Кыргызстана и Грузии

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина отзывает своих послов из Кыргызстана и Грузии. Они вернутся в Киев на консультации.

Об этом Зеленский заявил во время своего нового обращения, которое опубликовал Офис президента.

"Немедленно вызываем посла из Кыргызстана на консультацию. За оправдание агрессии против Украины. Немедленно отзываем посла в Грузии за преграды для добровольцев, желающих нам помочь, за неморальную позицию в отношении санкций", - заявил Зеленский.

Он подчеркнул, что украинские дипломаты реализуют справедливые решения по отношению к тем странам, которые изменили своему слову и международному праву.

Отметим, лидер Кыргызстана Садыр Жапаров и разговор с президентом РФ Владимиром Путиным поддержал агрессию против Украины и заявил, что Киев сорвал Минские договоренности.

По поводу Грузии в понедельник стало известно, что до 60 человек, желавших отправиться в Украину как добровольцы, не смогли покинуть страну.

По их словам, власти страны не позволили прилететь в Грузию частному авиалайнеру, который должен был выполнить рейс из Тбилисского международного аэропорта.

Кроме того Грузия отказалась поддержать санкции против России.