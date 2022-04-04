Страны ЕС массово высылают российских дипломатов

Сразу несколько стран Евросоюза объявили, что высылают многих российских сотрудников с дипломатическим статусом.

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"Это действие является частью европейского подхода. Нашей первой обязанностью всегда является обеспечение безопасности французов и европейцев", — заявили в МИД Франции.

А министр юстиции этой страны Эрик Дюпон-Моретти предложил Украине помощь в расследовании военных преступлений.

"Фотографии из Бучи свидетельствуют о стремлении к разрушению, которое выходит за все границы. Поэтому мы объявили значительное количество сотрудников российского посольства нежелательными", — заявила министр иностранных дел Германии Анна Бербок.

ФРГ объявила 40 российских дипломатов нежелательными персонами — им пришлось покинуть Германию.

Придется уйти восвояси и послу России в Литве. Правительство Литвы также решило закрыть Генеральное консульство в Клайпеде в связи с агрессией против Украины.

В конце марта 2022 года Беларусь приняла решение выслать украинских дипломатов из страны с возможностью оставить лишь пять человек.

Министерство иностранных дел Украины объявило о нежелательности появления на территории страны белорусских дипломатов, за исключением пяти человек и их семей.