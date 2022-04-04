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Страны ЕС массово высылают российских дипломатов
Сразу несколько стран Евросоюза объявили, что высылают многих российских сотрудников с дипломатическим статусом.
"Это действие является частью европейского подхода. Нашей первой обязанностью всегда является обеспечение безопасности французов и европейцев", — заявили в МИД Франции.
А министр юстиции этой страны Эрик Дюпон-Моретти предложил Украине помощь в расследовании военных преступлений.
"Фотографии из Бучи свидетельствуют о стремлении к разрушению, которое выходит за все границы. Поэтому мы объявили значительное количество сотрудников российского посольства нежелательными", — заявила министр иностранных дел Германии Анна Бербок.Подписывайтесь на наш YouTube канал
ФРГ объявила 40 российских дипломатов нежелательными персонами — им пришлось покинуть Германию.
Придется уйти восвояси и послу России в Литве. Правительство Литвы также решило закрыть Генеральное консульство в Клайпеде в связи с агрессией против Украины.
В конце марта 2022 года Беларусь приняла решение выслать украинских дипломатов из страны с возможностью оставить лишь пять человек.
Министерство иностранных дел Украины объявило о нежелательности появления на территории страны белорусских дипломатов, за исключением пяти человек и их семей.