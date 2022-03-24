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Украина запретила большинству белорусских дипломатов возвращаться на ее территорию

Фото: Facebook-страница посольства Беларуси в Украине
Фото: Facebook-страница посольства Беларуси в Украине

Министерство иностранных дел объявило о нежелательности появления на территории Украины белорусских дипломатов, за исключением пяти человек, и их семей. Об этом сообщил на своей странице в Facebook спикер ведомства Олег Николенко.

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"В ответ на недружественные действия Беларуси в отношении сотрудников украинских дипломатических учреждений в Минске и Бресте Украина принимает следующие меры: сокращает количество персонала посольства Беларуси в Украине до пяти человек, упраздняет дипломатическую аккредитацию остальных сотрудников белорусского посольства. Пребывание их и членов их семей на территории нашего государства объявляется нежелательным", - написал он.

Для белорусских дипломатов в случае их возвращения в Украину устанавливается разрешительный режим перемещения за пределы 40-километровой зоны от центра Киева. Также решено упразднить экзекватура почетного консула Беларуси во Львове.

"Предостерегаем белорусские власти, что любые их дальнейшие недружественные шаги в отношении Украины получат немедленный и решительный ответ", - пригрозил украинский дипломат.

Напомним, что еще 19 марта со слов украинского посла в Беларуси Игоря Кизима стало известно о выезде 11 белорусских дипломатов и двух членов их семей из Украины на семи автомобилях в Молдову.

23 марта МИД Беларуси косвенно подтвердил это, назвав хамским обращение с дипломатами в пункте пропуска "Могилев-Подольский". При этом ведомство решило выслать украинских дипломатов из страны с возможностью оставить лишь пять человек, а также закрыть консульство Украины в Бресте.

Автор:
Тимофей Беспятов