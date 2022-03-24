Україна заборонила більшості білоруських дипломатів повертатись на її територію

Міністерство закордонних справ оголосило про небажаність появи на території України білоруських дипломатів, за винятком п'яти осіб, та їхніх сімей. Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook речник відомства Олег Ніколенко.

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"У відповідь на недружні дії Білорусі щодо співробітників українських дипломатичних установ в Мінську та Бресті Україна вживає таких заходів: скорочує кількість персоналу посольства Білорусі в Україні до п'яти осіб, скасовує дипломатичну акредитацію решти співробітників білоруського посольства. Їхнє та членів їхніх родин перебування на території нашої держави оголошується небажаним", - написав він.

Для білоруських дипломатів у разі повернення до України встановлюється дозвільний режим переміщення за межі 40-кілометрової зони від центру Києва. Також вирішено скасувати екзекватуру почесного консула Білорусі у Львові.

"Застерігаємо білоруську владу, що будь-які її подальші недружні кроки щодо України отримають негайну та рішучу відповідь", - пригрозив український дипломат.

Нагадаємо, що 19 березня зі слів українського посла в Білорусі Ігоря Кизима стало відомо про виїзд 11 білоруських дипломатів та двох членів їхніх сімей з України на семи автомобілях до Молдови.

23 березня МЗС Білорусі опосередковано підтвердило це, назвавши хамським поводження з дипломатами у пункті пропуску "Могилів-Подільський". При цьому відомство вирішило вислати українських дипломатів із країни з можливістю залишити лише п'ять осіб, а також закрити консульство України у Бресті.