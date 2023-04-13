В Норвегии высылают 15 дипломатов РФ: в чем причина

Норвегия высылает 15 дипломатов российского посольства, которых министерство иностранных дел в четверг назвало сотрудниками разведки, работавших под прикрытием дипломатических должностей. В апреле 2022 года Норвегия уже выслала троих россиян.

Сейчас в Осло аккредитовано около 40 российских дипломатов, поэтому высылки составляют более трети их количества, пишет Reuters.

"Их деятельность представляет угрозу для Норвегии. Мы следили за их деятельностью со временем. После вторжения в Украину они выросли", - заявила на министр иностранных дел Норвегии Анникен Хейтфельдт.

Министерство иностранных дел России заявило, что Москва отреагирует на высылку.

Поскольку Норвегия, член военного альянса НАТО и имеет общую границу с Россией в Арктике, изгнание может еще больше усложнить процесс передачи председателя Арктического совета, многостороннего органа, в котором арктические страны обсуждают вопросы, касающиеся полярного региона.

Хуитфельдт сказал, что пока слишком рано говорить, повлияют ли исключения на переход Арктического совета.

Это не уже не первый случай, когда западная страна высылает российских дипломатов с начала полномасштабного вторжения Москвы в Украину в прошлом году.

В этом году Эстония, Нидерланды и Австрия также выслали российских дипломатов.