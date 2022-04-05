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В России отменили безвиз для европейских дипломатов
Российская Федерация отменила безвизовый режим для владельцев дипломатических паспортов Европейского Союза.
Указ об отмене подписал президент государства-агрессора Владимир Путин.
Согласно документу, теперь владельцы дипломатических паспортов "недружественных стран" не смогут въезжать в РФ без виз.
Помимо государств ЕС запрет касается дипломатов и политиков из Норвегии, Исландии, Швейцарии и Лихтенштейна.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Указ также отменяет норму об упрощенном порядке выдачи виз для членов официальных делегаций и журналистов из указанных стран.
Кроме этого, российскому МИД поручено ввести персональные ограничения на въезд в Россию для иностранцев и лиц без гражданства, "совершающих недружественные действия" в отношении РФ.
Напомним, сразу несколько стран Евросоюза объявили, что высылают многих российских сотрудников с дипломатическим статусом.
В частности, Германия объявила 40 российских дипломатов нежелательными персонами — им пришлось покинуть Германию.
В свою очередь Литва также высылает российского посла из страны, а Генеральное консульство РФ в Клайпеде в связи с агрессией против Украины правительство Литвы решило закрыть.
Источник фото: ua.depositphotos.com