У Росії скасували безвіз для європейських дипломатів

Російська Федерація скасувала безвізовий режим для власників дипломатичних паспортів Європейського Союзу.

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Указ про відміну підписав президент держави-агресора Володимир Путін.

Згідно з документом, тепер власники дипломатичних паспортів "недружніх країн" не зможуть в'їжджати до РФ без віз.

Крім держав ЄС, заборона стосується дипломатів та політиків з Норвегії, Ісландії, Швейцарії та Ліхтенштейну.

Указ також скасовує норму про спрощений порядок видачі віз для членів офіційних делегацій та журналістів із зазначених країн.

Крім цього, російському МЗС доручено ввести персональні обмеження на в'їзд до Росії для іноземців та осіб без громадянства, які "вчиняють недружні дії" щодо РФ.

Нагадаємо, одразу кілька країн Євросоюзу оголосили, що висилають багатьох російських співробітників із дипломатичним статусом.

Зокрема, Німеччина оголосила 40 російських дипломатів небажаними персонами, їм довелося покинути Німеччину.

У свою чергу Литва також висилає російського посла з країни, а Генеральне консульство РФ у Клайпеді у зв'язку з агресією проти України уряд Литви вирішив закрити.

Джерело фото: ua. depositphotos. com