Словенія повертає своїх дипломатів до України

Республіка Словенія незабаром планує повернути своїх дипломатів до Києва.

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Про це у своєму Twitter-акаунті повідомив прем'єр-міністр Словенії Янез Янші. Він також закликав усі країни ЄС вчинити аналогічним чином.

"Словенія скоро відправить своїх дипломатів назад до Києва. Вони добровольці. Ми працюємо над тим, щоб Євросоюз зробив те саме. Україна потребує прямої дипломатичної підтримки", — написав Янші.

Нагадаємо, незадовго до повномасштабного російського вторгнення Росії в Україну Європейський Союз оприлюднив офіційну заяву про присутність своїх дипломатів у Києві.

Зокрема, в ЄС заявили, що не закривають дипломатичних представництв – вони працюватимуть у Києві для підтримки громадян ЄС у співпраці з українською владою.

Перед цим Державний департамент США наказав виїхати з Києва всім американським дипломатам, які не обіймають "критично важливих посад".

До цього президент США Джозеф Байден закликав усіх американців, які залишаються в Україні, негайно залишити країну.

Після заяви американського лідера інші країни почали робити масово аналогічні заклики до своїх громадян.