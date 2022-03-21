Словения возвращает своих дипломатов в Украину

Республика Словения в скором времени планирует вернуть своих дипломатов в Киев.

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Об этом в своем Twitter-аккаунте сообщил премьер-министр Словении Янез Янши. Он также призвал все страны ЕС поступить аналогичным образом.

"Словения скоро отправит своих дипломатов обратно в Киев. Они добровольцы. Мы работаем над тем, чтобы Евросоюз сделал то же самое. Украина нуждается в прямой дипломатической поддержке", – написал Янши.

Напомним, незадолго до полномасштабного российского вторжения России в Украину Европейский Союз обнародовал официальное заявление о присутствии своих дипломатов в Киеве.

В частности, в ЕС заявили, что не закрывают дипломатические представительства – они будут работать в Киеве для поддержки граждан ЕС в сотрудничестве с украинскими властями.

Перед этим Государственный департамент США приказал уехать из Киева всем американским дипломатам, которые не занимают "критически важных должностей".

До этого президент США Джозеф Байден призвал всех американцев, которые остаются в Украине, немедленно покинуть страну.

После заявления американского лидера другие страны начали массово делать аналогичные призывы к своим гражданам.