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Евросоюз не будет закрывать дипломатические представительства в Киеве

Евросоюз не будет закрывать дипломатические представительства в Киеве
Диппредставительства будут работать в Киеве для поддержки граждан ЕС в сотрудничестве с украинскими властями. Фото: AFP

Европейский Союз (ЕС) обнародовал официальное заявление о присутствии своих дипломатов в Киеве.

 

В частности, в ЕС заявили, что не закрывают дипломатические представительства – они будут работать в Киеве для поддержки граждан ЕС в сотрудничестве с украинскими властями.

Информация о присутствии персонала и рекомендации для путешествий будут меняться при необходимости с учетом ситуации безопасности.

"Мы подтверждаем нашу поддержку территориальной целостности Украины и суверенитета, а также дипломатические усилия, направленные на деэскалацию. Мы подчеркиваем, что любая дальнейшая военная агрессия против Украины приведет к серьезным последствиям в ответ", – говорится в заявлении.

Напомним, Украина обратилась к Евросоюзу с просьбой о дополнительной финансовой помощи, так как страна столкнулась с угрозой потенциального вторжения со стороны войск России, которые сосредоточились на границах.

Европейский Союз разработал новую программу макрофинансовой помощи Украине в объеме 1,2 млрд евро.

Новый пакет должен помочь Украине закрыть финансовые потребности, вызванные напряженной ситуацией, а также поддержит устойчивость страны.

Автор:
Дмитрий Нарожный