Россия без объяснений заморозила счета посольства Финляндии

Россия заморозила банковские счета посольства и представительства Финляндии. Об этом сообщило международное агентство Reuters, ссылаясь на МИД Финляндии.

Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто сообщил журналистам, что доступ к банковским счетам пропал 27 апреля.

"Счета посольств Финляндии заморожены в России, и в настоящее время они не могут быть использованы", - сказал Хаависто, добавив, что миссии использовали наличные резервы для оплаты потребностей посольства.

Центробанк России не ответил на просьбу прокомментировать ситуацию, возникшую с посольством Финляндии.

Глава МИД Финляндии напомнил о Венской конвенции о дипломатических отношениях 1961 года, призванной защитить дипломатические представительства за рубежом.

4 мая Финляндия направила российским властям сообщения с требованием, чтобы Россия убедилась в способности миссий функционировать, и попросила официальных объяснений относительно замораживания счетов, но до сих пор не получила их.

Напомним, Финляндия начала строить первый участок забора на своей границе с Россией.

Строительство забора должно уберечь в случае атаки границы мигрантами.

Забор протяженностью в 200 км изготовят из стальной сетки и оснащают оборудованием для наблюдения.

В апреле близ России, в Финском заливе, состоялись учения берегового флота Финляндии совместно с двумя кораблями, которые являются частью морских сил быстрого реагирования НАТО. Это первое военное мероприятие страны после вступления в Альянс.

Перед тем, 4 апреля, Финляндия официально стала членом НАТО. До полномасштабного вторжения России в Украину Финляндия не планировала стать членом Североатлантического альянса. Страна держала нейтралитет по отношению к любым военным союзам. Но полномасштабная война в центре Европы вынудила Финляндию поменять решение.