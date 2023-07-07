Raiffeisen Ваnk откладывает выход из России

Raiffeisen Bank International откладывает планы по выходу из России, поскольку Австрия усиливает давние связи с Москвой. Ключевые австрийские чиновники борются с ограничениями против RBI и удваивают усилия, чтобы противостоять давлению на банк.

Об этом пишет Reuters.

Raiffeisen является крупнейшим из западных банков в России. Он намеревался до сентября отделить свой российский бизнес, обеспечивающий платежную линию для сотен местных компаний под давлением европейских регуляторов.

Банк несколько месяцев безуспешно пытался найти покупателя, чтобы разрядить спор вокруг российского бизнеса и успокоить европейских чиновников и инвесторов.

Несмотря на то, что Австрия публично поддерживает Украину, несколько официальных лиц, говоривших с Reuters, заявили, что они не желают полностью разрывать десятилетние связи с Россией, считая, что отношения все еще можно восстановить.

RBI еще не представил свой новый план надзорным органам Европейского центрального банка (ЕЦБ).

Российские власти четко дали понять банку, который имеет около 2600 корпоративных клиентов, 4 миллиона владельцев местных счетов и 10 000 сотрудников, которые они хотят покинуть, поскольку он позволяет осуществлять международные платежи. Чтобы покинуть рынок Raiffeisen понадобится одобрение центрального банка России и министерства финансов.

Представитель RBI заявил, что компания будет продолжать продажу и намерена сократить свой российский бизнес.

Однако медленные темпы работы RBI вызвали спор с ЕЦБ, контролирующим банк и подтолкнувшим его и других, таких как UniCredit, выйти из России. Европейский центральный банк призвал банки еврозоны немедленно свернуть все операции в России более чем через год после вторжения РФ в Украину.

Напомним, Raiffeisen Bank International утроил свою прибыль в России. Численность сотрудников Raiffeisen в России выросла за квартал на 2,3% до 9890 человек, а клиентов сократилось на 13% до 3,2 млн.

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