ЕЦБ призвал европейские банки немедленно выйти с российского рынка

Европейский центральный банк призвал банки еврозоны немедленно свернуть все операции в России более чем через год после вторжения РФ в Украину.

Об этом сообщает Reuters .

"Я считаю, что важно, чтобы банки оставались очень сосредоточенными на дальнейшем снижении своих рисков и, в идеале, выходе с рынка как можно скорее", – сказал Андреа Энриа, главный инспектор Европейского центрального банка.

Он признал, что банки больше не выдают новые кредиты в России и что их трудно продать из-за давления со стороны Москвы, включая требование одобрения соглашения по продаже со стороны российских властей. Но он отметил необходимость дальнейших действий.

"Это процесс, который мы не только хвалим, но мы сильно давим на банки, чтобы они его выполняли, потому что существует огромный репутационный риск из-за продолжения работы в России", – сказал Энриа.

Как отмечает издание, война в Украине продолжается уже больше года, а несколько европейских банков, включая австрийский Raiffeisen Bank International и итальянский UniCredit, все еще зарабатывают деньги в России.

Raiffeisen и UniCredit, которые, как говорится, сокращают свой бизнес в России, играют немаловажную роль для российской экономики, борющейся с западными санкциями.

Raiffeisen, самый важный западный банк в России, недавно заявил, что безуспешно пытался найти покупателя, чтобы разрядить спор вокруг своего российского бизнеса и успокоить европейских чиновников и инвесторов.

В настоящее время финучреждение рассматривает варианты обособления российского подразделения Raiffeisen со склада и передачу его акционерам.

Напомним, Raiffeisen Bank International утроил свою прибыль в России. Численность сотрудников Raiffeisen в России выросла за квартал на 2,3% до 9890 человек, а клиентов сократилось на 13% до 3,2 млн.