ЄЦБ закликав європейські банки негайно вийти з російського ринку

Європейський центральний банк закликав банки єврозони негайно згорнути всі операції в Росії більше ніж через рік після вторгнення РФ в Україну.

Про це повідомляє Reuters.

"Я вважаю, що важливо, щоб банки залишалися дуже зосередженими на подальшому зниженні своїх ризиків і, в ідеалі, виході з ринку якомога швидше", - сказав Андреа Енріа, головний інспектор Європейського центрального банку.

Він визнав визнав, що банки більше не видають нові кредити в Росії і що їх важко продати через тиск з боку Москви, включаючи вимогу схвалення угоди з продажу з боку російської влади. Але він наголосив на необхідності подальших дій.

"Це процес, який ми не тільки хвалимо, але ми сильно тиснемо на банки, щоб вони його виконували, тому що існує величезний репутаційний ризик через продовження роботи в Росії", - сказав Енріа.

Як зазначає видання, війна в Україні триває вже понад рік, а кілька європейських банків, включаючи австрійський Raiffeisen Bank International та італійський UniCredit, все ще заробляють гроші в Росії.

Raiffeisen і UniCredit, які, як кажуть, скорочують свій бізнес у Росії, відіграють важливу роль для російської економіки, яка бореться із західними санкціями.

Raiffeisen, найважливіший західний банк у Росії, нещодавно заявив, що безуспішно намагався знайти покупця, щоб розрядити суперечку навколо свого російського бізнесу та заспокоїти європейських чиновників та інвесторів.

Наразі фінустанова розглядає варіанти відокремлення російського підрозділу Raiffeisen зі складу та передачу його акціонерам.

Нагадаємо, Raiffeisen Bank International потроїв свій прибуток в Росії. Чисельність співробітників Raiffeisen в Росії зросла за квартал на 2,3% до 9890 осіб, а клієнтів скоротилася на 13% до 3,2 млн.