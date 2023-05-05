Raiffeisen Bank International потроїв прибуток в Росії

Австрійський Raiffeisen Bank International (RBI) за перший квартал 2023 року збільшив свої прибутки втричі. Про це написало міжнародне агентство Reuters.

За даними першого кварталу 2023 року, прибуток міжнародного банку Raiffeisen Bank International склав 301 млн, у порівнянні з 96 мільйонами євро минулого року. Таких результатів вдалося досягнути завдяки зростанню процентних доходів і зміцнення рубля. В агентстві зауважують, що покращити фінансові результати RBI вдалося. незважаючи на 24-відсоткове падіння обсягів кредитування.

Водночас чисельність співробітників Raiffeisen в Росії зросла за квартал на 2,3% до 9890 осіб, а клієнтів скоротилася на 13% до 3,2 млн.

“RBI вивчає стратегічні варіанти для бізнесу з моменту вторгнення Росії в Україну минулого року, але попереджає, що його зусилля можуть зайняти деякий час”, - повідомили в компанії.

Зазначимо, австрійський банк працює в Росії з моменту розпаду Радянського Союзу і є 10-м за розміром активів банком Росії.

Як стало відомо в березні, Raiffeisen Bank International розглядає можливість продажу свого банку в Росії або його відокремленням від основної групи та обіцяє зменшити свою бізнес-активність в країні-агресорі.

В RBI наголосили, що продовжать просувати потенційні угоди, які могли б призвести до продажу або відокремлення російського Райффайзенбанку і деконсолідації російського Райффайзенбанку з Групи РБІ в повній відповідності з місцевими та міжнародними законами та нормами.

В НБУ відреагували на заяву, зауваживши, що повідомлення не містить чіткого плану з конкретними кроками та строками їх реалізації, але може свідчити про перехід до готовності банку до реального скорочення ділової активності в Росії та реалізації рішень, які призведуть до продажу або виділення чи деконсолідації Райффайзенбанку Росія з групи.

Раніше австрійська асоціація інвесторів вимагала від керівництва банківської групи Raiffeisen Bank International чітких заяв щодо подальшого бізнесу в Росії.

Своєю чергою Європейський центральний банк тисне на австрійський Raiffeisen Bank International, щоб фінустанова згорнула свій бізнес у Росії.