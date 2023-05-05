Raiffeisen Bank International утроил прибыль в России

Австрийский Raiffeisen Bank International (RBI) за первый квартал 2023 года увеличил свою прибыль в три раза. Об этом пишет международное агентство Reuters.

По данным первого квартала 2023 года, прибыль международного банка Raiffeisen Bank International составила 301 млн по сравнению с 96 миллионами евро в прошлом году. Таких результатов удалось добиться благодаря росту процентных доходов и укреплению рубля. В агентстве отмечают, что улучшить финансовые результаты RBI удалось. несмотря на 24-процентное падение объемов кредитования.

В то же время, численность сотрудников Raiffeisen в России выросла за квартал на 2,3% до 9890 человек, а клиентов сократилась на 13% до 3,2 млн. человек.

"RBI изучает стратегические варианты для бизнеса с момента вторжения России в Украину в прошлом году, но предупреждает, что его усилия могут занять некоторое время", - сообщили в компании.

Отметим, что австрийский банк работает в России с момента распада Советского Союза и является 10-м по размеру активов банком России.

Как стало известно в марте, Raiffeisen Bank International рассматривает возможность продажи своего банка в России или его отделением от основной группы и обещает снизить свою бизнес-активность в стране-агрессоре.

В RBI подчеркнули, что продолжат продвигать потенциальные соглашения, которые могли бы привести к продаже или обособлению российского Райффайзенбанка и деконсолидации российского Райффайзенбанка из Группы РБИ в полном соответствии с местными и международными законами и нормами.

В НБУ отреагировали на заявление, заметив, что сообщение не содержит четкого плана с конкретными шагами и сроками их реализации, но может свидетельствовать о переходе к готовности банка к реальному сокращению деловой активности в России и реализации решений, которые приведут к продаже или выделению или деконсолидации Райффайзенбанка. Россия из группы.

Ранее австрийская ассоциация инвесторов требовала от руководства банковской группы Raiffeisen Bank International четких заявлений по поводу дальнейшего бизнеса в России.

В свою очередь Европейский центральный банк оказывает давление на австрийский Raiffeisen Bank International, чтобы финучреждение свернуло свой бизнес в России.