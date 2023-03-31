В НБУ отреагировали на заявление Raiffeisen Bank по выходу из РФ: плана с конкретными шагами нет

Национальный банк Украины отмечает положительные сигналы в заявлении группы Raiffeisen Bank International (RBI), в котором говорится о возможности продажи банка в России или его отделении от основной группы, но подчеркивает, что заявление не содержит четкого плана.

Об этом говорится в заявлении НБУ.

"Заявление не содержит четкого плана с конкретными шагами и сроками их реализации, однако может свидетельствовать о переходе от поиска стратегических вариантов будущего к готовности банка к реальному сокращению деловой активности в России и реализации решений, которые приведут к продаже или выделению или деконсолидации Райффайзенбанка Россия из группы", - говорится в сообщении.

В нацбанке надеются, что RBI Group уже в ближайшее время приложит усилия для реализации указанных инициатив.

В пресс-службе сообщили, что глава НБУ Андрей Пышный обратился в наблюдательный совет RBI перед проведением общего собрания и призвал группу не медлить с решением по выходу банка из РФ.

"Он также обратил внимание на неприемлемость потенциального выхода Райффайзенбанка из РФ путем обмена активами Райффайзенбанка с подсанкционным Сбербанком в Австрии. Соглашение, позволяющее принадлежащему Кремлю банку сохранить свои заблокированные подсанкционные активы в Европе и вернуть их в Россию, чтобы и в дальнейшем поддерживать экономическую устойчивость и способность России вести войну с Украиной, не выдерживает никакой критики, не говоря уже о нарушении санкционных ограничений", - отметили в пресс-службе.

Как отмечается, Нацбанк продолжит внимательно следить за деятельностью банков, имеющих работающие дочерние структуры в РФ, и в дальнейшем будет поднимать вопрос присутствия международных банков на российском рынке в коммуникации с санкционными регуляторами стран-партнеров.

Накануне австрийский Raiffeisen Bank International (RBI) сообщил, что рассматривает возможность продажи своего банка в России или его отделения от основной группы и обещает снизить свою бизнес-активность в стране-агрессоре.

Ранее австрийская ассоциация инвесторов требовала от руководства банковской группы Raiffeisen Bank International четких заявлений по поводу дальнейшего бизнеса в России.

В свою очередь Европейский центральный банк оказывает давление на австрийский Raiffeisen Bank International, чтобы финучреждение свернуло свой бизнес в России.

Кроме того, Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) внесло Raiffeisen Bank International в перечень международных спонсоров войны.

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