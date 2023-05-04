Кредитует террористов: OTP Bank попал в спонсоры войны

Национальное агентство по предотвращению коррупции внесло венгерский OTP Bank в перечень международных спонсоров войны. Решение принято из-за позиции руководства банка продолжать деятельность в России и признания так называемых Донецкой и Луганской "народных республик".

Об этом сообщило НАПК .

OTP входит в число 50 крупнейших банков России, а по ряду направлений входит в лидеры рынка. Он обслуживает более 2,2 млн клиентов и представлен более чем в 1850 населенных пунктах государства-террориста.

Банк занимает 2 место на рынке POS-кредитования (предоставление кредитов в пунктах продаж товаров) с долей этого рынка 15,3%, а также занимает восьмое место в России на рынке кредитных карт.

Российский ОТП Банк остается одним из ведущих банков на российском рынке финуслуг даже после вторжения РФ в Украину и получил в 2020 году 113 млн рублей прибыли и уплатил в бюджет страны-агрессора около 190 млн рублей только налога на прибыль.

Россияне, призванные на военную службу по мобилизации или контракту, а также их семьи могут подать заявление на предоставление отсрочки платежей по кредитам и займам. При этом банки ссылаются на закон РФ от 7 октября 2022 г. №377-ФЗ, фактически признавая так называемые Донецкую и Луганскую "народные республики". Таким образом, продолжая финансовые операции российского подразделения, OTP Group четко демонстрирует поддержку и спонсирование терроризма.

ОТП Банк составляет основу международной финансовой OTP Group, являющейся одним из лидеров рынка финансовых услуг Центральной и Восточной Европы согласно данным Будапештской фондовой биржи. OTP Bank имеет дочерние банки в России, Украине, Хорватии, Словении, Словакии, Черногории и Румынии.

Ранее НАПК внесло ведущую компанию по снабжению судового топлива, ирландскую Peninsula Petroleum Limited, в перечень международных спонсоров войны. Отмечается, что Peninsula Petroleum, работающая в качестве глобального поставщика бункерного топлива, доставляет топливо для судов, транспортирующих российскую нефть.