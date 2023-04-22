Украина внесла ирландскую Peninsula Petroleum в список спонсоров войны

Национальное агентство по предотвращению коррупции внесло ведущую компанию по поставкам судового топлива, ирландскую Peninsula Petroleum Limited, в список международных спонсоров войны.

Об этом сообщает НАПК.

Отмечается, что Peninsula Petroleum, работающая в качестве глобального поставщика бункерного топлива, доставляет топливо для судов, транспортирующих российскую нефть.

"Несмотря на то, что несколько компаний, снабжающих бункерным топливом, прекратили сотрудничество с компаниями страны-агрессора, Peninsula Petroleum осознанно продолжает поставлять топливо танкерам в водах Дании, когда они возвращаются или направляются в один из главных нефтяных портов, расположенных на северо-западе РФ ", – говорится в сообщении.

Это позволяет компании устанавливать более высокие цены при продажах топлива танкерам, транспортирующим российскую нефть. Обзор данных AIS (система идентификации судов) в этом районе показывает, что Peninsula Petroleum еженедельно поставляет большое количество топлива танкерам, следующим или из государства-террориста.

При этом компания заявляет, что санкции никогда не преследовали цель полностью отрезать российскую нефть от мирового рынка, поскольку это повысит цены на нефть.

Напомним, впервые в современной истории Чехия отказалась от поставок российского газа. В первом квартале 2023 года Чехия смогла избавиться от зависимости от импорта газа из России. Из общего объема 1,71 млрд. кубометров импортируемого газа 100 процентов прошло через Германию. В течение этого периода газ не поступал через Словакию, это единственное направление, по которому возможны трубопроводные поставки голубого топлива из России в Чехию.