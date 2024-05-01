Український бізнес зберігає позитивні очікування у квітні - опитування

У квітні 2024 року український бізнес другий місяць поспіль позитивно оцінив поточні результати своєї діяльності. Про це свідчить індекс очікувань ділової активності (ІОДА), який зріс до 52,3 з 52,0 у березні, повідомляє Нацбанк України.

Оптимістичним настроям підприємств усіх секторів сприяли оптимістичні прогнози міжнародного фінансування, налагодження логістики, сезонне пожвавлення попиту, збільшення внутрішнього споживання та уповільнення інфляції.

Найбільш позитивні очікування продемонстрували будівельні компанії з огляду на бюджетне фінансування відновлення інфраструктури. Проте, їхній секторальний індекс у квітні трохи зменшився і становив 53,4 (у березні – 53.5).

Підприємства сфери послуг також поліпшили прогнози (індекс 53,1) завдяки сезонному пожвавленню споживчого попиту, розширенню морського коридору та сповільненню темпів інфляції.

Дещо послабили позитивні оцінки компанії торгівлі (51,8 проти 55.1 у березні – 55.1) через збільшення логістичних витрат від блокування західного кордону. Проте, після зняття польськими протестувальниками блокади, їхня оцінка може змінитися.

Промисловість зберегла оптимізм (51,7 проти 51.0 у березні) на тлі налагодження логістики, стабільного споживчого попиту та сповільнення інфляції.

Водночас стримуючими факторами для бізнесу залишаються пошкодження енергетичної інфраструктури, зростання витрат на логістику, оплату праці та брак кваліфікованих кадрів.

"Ситуація на ринку праці залишається нестійкою. Незначне збільшення загальної кількості працівників очікували опитані представники сфери будівництва, водночас респонденти сфери торгівлі погіршили свої оцінки та разом з іншими секторами прогнозували незначне скорочення персоналу", - наголосили в НБУ.

Усі сектори прогнозують подальше подорожчання власної продукції та послуг. Ситуація на ринку праці також залишається нестійкою.

Додамо, в березні (вперше за 5 місяців) бізнес позитивно оцінив поточні результати своєї діяльності. Проте, стримуючими чинниками залишалися посилення обстрілів критично важливих об’єктів, ризик недостатності міжнародного фінансування та блокада західного кордону.

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