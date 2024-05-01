Украинский бизнес сохраняет положительные ожидания в апреле - опрос

В апреле 2024 года украинский бизнес второй месяц положительно оценил текущие результаты своей деятельности. Об этом свидетельствует выросший до 52,3 с 52,0 в марте индекс ожиданий деловой активности (ИОДА), сообщает Нацбанк Украины.

Оптимистическим настроениям предприятий всех секторов способствовали оптимистичные прогнозы международного финансирования, отладка логистики, сезонное оживление спроса, увеличение внутреннего потребления и замедление инфляции.

Наиболее положительные ожидания продемонстрировали строительные компании, учитывая бюджетное финансирование восстановления инфраструктуры. Однако их секторальный индекс в апреле несколько уменьшился и составил 53,4 (в марте – 53.5).

Предприятия сферы услуг также улучшили прогнозы (индекс 53,1) благодаря сезонному оживлению потребительского спроса, расширению морского коридора и замедлению темпов инфляции.

Несколько ослабили положительные оценки торговой компании (51,8 против 55.1 в марте – 55.1) из-за увеличения логистических затрат от блокирования западной границы. Однако после снятия польскими протестующими блокады их оценка может измениться.

Промышленность сохранила оптимизм (51,7 против 51.0 в марте) на фоне отладки логистики, стабильного потребительского спроса и замедления инфляции.

В то же время, сдерживающими факторами для бизнеса остаются повреждения энергетической инфраструктуры, рост затрат на логистику, оплату труда и нехватка квалифицированных кадров.

"Ситуация на рынке труда остается неустойчивой. Незначительное увеличение общего количества работников ожидали опрошенные представители сферы строительства, в то же время респонденты сферы торговли ухудшили свои оценки и вместе с другими секторами прогнозировали незначительное сокращение персонала", - отметили в НБУ.

Все секторы прогнозируют дальнейшее удорожание собственной продукции и услуг. Ситуация на рынке труда тоже остается неустойчивой.

Добавим, в марте (в первый раз за 5 месяцев) бизнес положительно оценил текущие результаты своей деятельности. Однако сдерживающими факторами оставались усиление обстрелов критически важных объектов, риск недостаточности международного финансирования и блокада западной границы.

Источник фото: ua.depositphotos.com