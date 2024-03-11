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Бизнес
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Большинство украинских компаний ожидают роста доходов в 2024 году

Большинство украинских компаний ожидают роста доходов в 2024 году
Украинские компании ожидают роста доходов. Иллюстрация: ua.depositphotos.com

В 2024 году руководители компаний, являющихся членами Европейской бизнес ассоциации, предполагают преимущественно положительную или стабильную динамику изменений в своих доходах.

Об этом сообщается на сайте ЕБА.

По результатам опроса, 41% генеральных директоров ожидают роста доходов в долларовом эквиваленте, 35% ожидают, что доходы останутся на уровне в прошлом году, а 24% прогнозируют уменьшение доходов. Сходный тренд наблюдается и в выражении доходов.

Согласно данным, сейчас 78% компаний-членов работают на полный объем по сравнению с 54% в прошлом году. Количество компаний, ограниченных в своей деятельности, уменьшилось с 46% в прошлом году до текущих 21%. Однако наиболее распространенным ограничением остается сокращение географии деятельности компаний, и в настоящее время 1% опрошенных компаний приостановили свою деятельность.

Большинство компаний, а именно 88%, продолжают выплачивать заработную плату в полном объеме, при этом 15% предоставляют бонусы или дополнительные вознаграждения сотрудникам. В общей сложности 43% повысили уровень заработных плат. Однако лишь 5% уменьшили оплату труда или уволили персонал в 2024 году.

Что касается поддержки Вооруженных Сил Украины, то она осталась высоко – 57% опрошенных компаний продолжают оказывать финансовую помощь. Большинство компаний также снабжают войско продукцией (45%), услугами (26%), медикаментами (18%) и средствами защиты (12%).

Несмотря на потери от войны, финансовая устойчивость бизнеса сохраняется. Около половины опрошенных компаний (46%) имеют финансовые резервы на период больше года. В большинстве случаев (70%) деятельность компаний влияют на воздушные тревоги, из-за которых они вынуждены приостанавливать работу.

До 90% компаний-членов имеют сотрудников, мобилизованных в ряды Вооруженных Сил. При этом в большинстве случаев (52%) среди мобилизованных критические для работы предприятия специалисты, такие как руководители, инженеры, ИТ специалисты и другие.

Также в ЕБА отметили, что для 28% руководителей настроения остались такими же, 8% почувствовали улучшение, однако для 64% ситуация ухудшилась. Основными факторами, повлиявшими на изменения в настроениях, стали военные действия, мобилизация, а также задержки и неопределенность в оказании международной поддержки, в частности со стороны США.

Напомним, согласно сообщению НБУ, бизнес смягчил негативные оценки по деловой активности в феврале 2024 года. Индекс ожиданий деловой активности (ИОДА) в феврале вырос до 47,5 пункта по сравнению с 41,0 пункта в январе. Следовательно, ожидания бизнеса стали менее пессимистическими, но все еще остаются ниже нейтрального уровня (50 пунктов).

Источник фото: ua.depositphotos.com

Автор:
Татьяна Гойденко