В Украине частично возвращают проверки безопасности непродовольственной продукции и качества коммунальных услуг: зачем это нужно

8 марта Кабинет министров Украины принял постановление, возобновляющее проведение проверок безопасности различных категорий непродовольственных товаров, таких как домашняя электроника, автомобильные аксессуары, компьютерная техника, циркулярные пилы, оборудование для сервиса транспортных средств, газонокосилки и кухонные машины.

Об этом сообщает Министерство экономики.

Это решение сделано для выполнения обязательств перед международными партнерами и усиливает контроль за безопасностью непродовольственных товаров и качеством коммунальных услуг, предоставляемых потребителям.

В рамках этого постановления правительство возобновляет как плановые, так и внеплановые инспекции непродовольственных товаров в трех ключевых областях, предусмотренных Соглашением АСАА:

электромагнитная совместимость;

безопасность низковольтного электрооборудования;

безопасность машин и устройств.

Кроме того, будут проводиться внеплановые проверки в сфере предоставления коммунальных услуг, особенно относительно установления государственно регулируемых цен, защиты прав потребителей и метрологического контроля.

По словам заместителя Министра экономики Украины Алексея Соболева, внедрение этих мер требуется от Украины европейскими партнерами как важный этап в подготовке к подписанию соглашения об ассоциации из сферы промышленности ("промышленный безвиз") и участии в программе Ukraine Facility.

Как писал премьер-министр Денис Шмигаль, Украина продолжает интеграцию в единый европейский рынок. Среди задач на 2024 год - продолжение "транспортного" и "экономического" безвизов, а также скорейшее получение "промышленного" безвиза.

Добавим, что ратификация соглашения о так называемом промышленном безвизе откроет новые перспективы для экономического роста Украины, обеспечив его бизнесу доступ к европейским цепям создания стоимости и способствуя более глубокой экономической интеграции с Европейским Союзом. Большинство украинских политиков и экспертов поддерживают этот шаг, считая его ключевым для прогресса страны. Впрочем, оценки готовности Украины к столь важному шагу и возможным срокам подписания соглашения отличаются.

В то же время, по мнению аналитиков, необходимо также учитывать потенциальные риски, поскольку любое международное соглашение предполагает нахождение баланса интересов обеих сторон, что может стать вызовом для обоих партнеров.

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