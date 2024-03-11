В Україні частково повертають перевірки безпечності нехарчової продукції та якості комунальних послуг: навіщо це потрібно

8 березня Кабінет міністрів України прийняв постанову, яка відновлює проведення перевірок безпеки різних категорій нехарчових товарів, таких як домашня електроніка, автомобільні аксесуари, комп'ютерна техніка, циркулярні пили, обладнання для сервісу транспортних засобів, газонокосарки та кухонні машини.

Про це повідомляє Міністерство економіки.

Зазначається, що це рішення зроблено для виконання зобов'язань перед міжнародними партнерами і посилює контроль за безпекою нехарчових товарів та якістю комунальних послуг, що надаються споживачам.

У рамках цієї постанови уряд відновлює як планові, так і позапланові інспекції нехарчових товарів у трьох ключових сферах, передбачених Угодою АСАА:

електромагнітна сумісність;

безпека низьковольтного електрообладнання;

безпека машин та механізмів.

Крім того, будуть здійснюватись позапланові перевірки у сфері надання комунальних послуг, особливо стосовно встановлення державно регульованих цін, захисту прав споживачів та метрологічного контролю.

За словами заступника Міністра економіки України Олексія Соболєва, впровадження цих заходів вимагається від України європейськими партнерами як важливий етап у підготовці до підписання угоди про асоціацію зі сфери промисловості ("промисловий безвіз") та участі в програмі Ukraine Facility.

Як писав прем’єр-міністр Денис Шмигаль, Україна продовжує інтеграцію в єдиний європейський ринок. Серед завдань на 2024 рік — продовження "транспортного" та "економічного" безвізів, а також якнайшвидше отримання "промислового" безвізу.

Додамо, що ратифікація угоди про так званий промисловий безвіз відкриє нові перспективи для економічного зростання України, забезпечивши її бізнесу доступ до європейських ланцюгів створення вартості та сприяючи глибшій економічній інтеграції з Європейським Союзом. Більшість українських політиків та експертів підтримують цей крок, вважаючи його ключовим для прогресу країни. Втім, оцінки стосовно готовності України до такого важливого кроку та можливих термінів підписання угоди різняться.

Разом з тим, на думку аналітиків, необхідно також враховувати потенційні ризики, оскільки будь-яка міжнародна угода передбачає знаходження балансу інтересів обох сторін, що може стати викликом для обох партнерів.

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