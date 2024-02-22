Послы ЕС согласились продлить еще на год "торговый безвиз" для Украины

Послы Европейского Союза приняли предложения Еврокомиссии по продлению льготной торговли для Украины и Молдовы без изменений еще на год.

Об этом сообщается в официальном пресс-релизе Европейской комиссии.

Отмечается, что послы согласовали мандат Европейского Совета на переговоры по продолжению приостановки импортных пошлин и квот на экспорт в ЕС из Украины и Молдовы еще на год.

"Предложение по автономным торговым мерам для Украины направлено на возобновление приостановки импортных пошлин и квот еще на один год (с 6 июня 2024 года по 5 июня 2025 года), одновременно усиливая защиту чувствительной сельскохозяйственной продукции путем усиления защитных мер, которые уже включены в текущий регламент ", – говорится в сообщении.

Ожидается, что 7 марта 2024 г. за это предложение проголосует Комитет Европейского парламента по международной торговле (INTA).

Далее положения должны быть приняты Советом ЕС, подписаны представителями Совета и Европейского Парламента и опубликованы в Официальном вестнике ЕС перед вступлением в силу.

Ранее Еврокомиссия предложила продлить приостановку импортных пошлин и квот на украинский экспорт в ЕС еще на один год, однако она усилит защиту чувствительной сельскохозяйственной продукции ЕС.

Напомним, льготный режим торговли с ЕС действует с июня 2022 года и способствует облегчению тяжелой ситуации, в которой оказались украинские производители и экспортеры в результате агрессивной войны со стороны России.

Премьер-министр Денис Шмигаль отметил, что продление безвиза позволит украинским бизнесменам продолжать экспорт своей продукции на рынки ЕС без ограничений в виде квот, пошлин и тарифов, открывая новые возможности для украинского бизнеса и способствуя укреплению экономики страны.

Венгрия призывает не допускать украинскую агропродукцию на рынок ЕС

Одиозный премьер-министр Венгрии Виктор Орбан убежден, что Брюссель лишает европейских фермеров средств к существованию и призвал ЕС закрыть рынок украинской агропродукции.

15 сентября Европейская комиссия решила не продолжать запрет импорта украинских пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника в Болгарию, Венгрию, Польшу, Румынию и Словакию. Она была введена еще 2 мая вместо соответствующих односторонних национальных ограничительных мероприятий в этих странах, которые Еврокомиссия раскритиковала как неприемлемые.

Однако Варшава, Братислава и Будапешт затем самостоятельно ввели запрет, объяснив это защитой своих фермеров.

15 января Министерство сельского хозяйства Венгрии сообщило, что пять восточных стран Европейского Союза обратились в Европейскую комиссию с просьбой ввести импортную пошлину на зерно из Украины из-за якобы недобросовестной конкуренции.

Как заявил министр сельского хозяйства Польши Чеслав Секерский, Польша стремится ввести механизм, "который бы защитил польских фермеров".

По его словам, открытие европейского рынка для агропродукции из Украины может в будущем "полностью дестабилизировать" как польский, так и европейский рынки.

Секерский хочет, чтобы в постановлении Европейской комиссии о продолжении беспошлинной торговли с Украиной до июня 2025 было положение, позволяющее "региональные защитные меры".

Как сообщило Министерство сельского хозяйства Польши, запрет на импорт украинской агропродукции будет действовать для разработки соответствующих защитных механизмов на уровне Европейской Комиссии.

Заметим, что предыдущий польский министр сельского хозяйства Роберт Телус заявлял, что Польша не пустит Украину в Евросоюз, если не будет решен вопрос экспорта зерна, так как польское сельское хозяйство никогда не победит украинское АПК.

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