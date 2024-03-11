Більшість українських компаній очікують зростання доходів у 2024 році

У 2024 році керівники компаній, які є членами Європейської бізнес асоціації, передбачають переважно позитивну або стабільну динаміку змін у своїх доходах.

Про це повідомляється на сайті ЄБА.

За результатами опитування, 41% генеральних директорів очікують зростання доходів у доларовому еквіваленті, 35% очікують, що доходи залишаться на рівні минулого року, а 24% прогнозують зменшення доходів. Схожий тренд спостерігається й у натуральному вираженні доходів.

Згідно з даними, наразі 78% компаній-членів працюють на повний обсяг, порівняно з 54% у минулому році. Кількість компаній, що обмежені у своїй діяльності, зменшилась з 46% минулого року до поточних 21%. Однак найпоширенішим обмеженням залишається скорочення географії діяльності компаній, і наразі 1% опитаних компаній призупинили свою діяльність.

Більшість компаній, а саме 88%, продовжують виплачувати заробітну плату у повному обсязі, при цьому 15% надають бонуси або додаткові винагороди співробітникам. Загалом 43% підвищили рівень заробітних плат. Проте лише 5% зменшили оплату праці або звільнили персонал у 2024 році.

Що стосується підтримки Збройних Сил України, то вона залишилася високо – 57% опитаних компаній продовжують надавати фінансову допомогу. Більшість компаній також забезпечують військо продукцією (45%), послугами (26%), медикаментами (18%) та засобами захисту (12%).

Незважаючи на втрати від війни, фінансова стійкість бізнесу зберігається. Близько половини опитаних компаній (46%) мають фінансові резерви на період більше року. У більшості випадків (70%) діяльність компаній впливають повітряні тривоги, через які вони змушені призупиняти роботу.

До 90% компаній-членів мають співробітників, які були мобілізовані до лав Збройних Сил. При цьому в більшості випадків (52%) серед мобілізованих є критичні для роботи підприємства спеціалісти, такі як керівники, інженери, ІТ фахівці та інші.

Також в ЄБА зазначили, що для 28% керівників настрої залишилися такими ж, 8% відчули покращення, проте для 64% ситуація погіршилася. Основними факторами, що вплинули на зміни в настроях, стали військові дії, мобілізація, а також затримки та невизначеність у наданні міжнародної підтримки, зокрема з боку США.

Нагадаємо, згідно з повідомленням НБУ, бізнес пом'якшив негативні оцінки щодо ділової активності в лютому 2024 року. Індекс очікувань ділової активності (ІОДА) у лютому зріс до 47,5 пунктів у порівнянні з 41,0 пунктів у січні. Отже, очікування бізнесу стали менш песимістичними, але все ще залишаються нижче нейтрального рівня (50 пунктів).

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