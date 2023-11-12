Разведка Британии проанализировала вероятную судьбу "вагнеровцев"

По состоянию на конец октября 2023 года значительная часть крупных подразделений частной военной компании "Вагнер", вероятно, была интегрирована в командную структуру Нацгвардии России, а также возобновила активный процесс вербовки.

Об этом сообщает управление разведки Великобритании.

Отмечается, что это подразделение "Вагнера" под Росгвардией возглавляет Павел Пригожин, сын покойного владельца Евгения Пригожина.

Другие группы боевиков из "Вагнера" с большой вероятностью присоединились к другой российской частной военной компании "Редут". Согласно расследованию Радио Свободная Европа, в следующий период "Редут" насчитывает около 7000 человек.

"1 ноября 2023 года глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что медики ППК "Вагнер" присоединились к чеченскому спецназу "Ахмат". Ранее, 25 октября 2023 года, Кадыров заявил, что 170 бывших боевиков Вагнера уже перешли к Ахмату", - идет .

Разведка отмечает, что РФ теперь ужесточает контроль над деятельностью "Вагнера" и бывшим персоналом после мятежа в июле 2023 года и последующей смерти руководства Вагнера в августе 2023 года.

Самолет, на котором был Пригожин, разбился в России

23 августа в Тверской области России потерпел крушение частный самолет Embraer, на на борту которого якобы находился Пригожин. Также росСМИ утверждают, что якобы самолет с Пригожиным на борту потерпел крушение, потому что его сбила местная ПВО.

В Росавиации утверждают, что якобы на борту находился основатель ППК "Вагнер" Евгений Пригожин.

Как считают аналитики Института изучения войны (ISW), лидер страны-агрессора РФ Владимир Путин, вероятно, отдал приказ убить руководителя ППК "Вагнер" Евгения Пригожина чтобы восстановить собственную власть после мятежа и отомстить за унижение.

Заметим, в украинской разведке полагают, что авария самолета с руководством "вагнеровцев" – это умышленный террористический акт.