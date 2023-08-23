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В России заявляют, что Пригожин якобы погиб
Росавиация утверждает, что на борту разбившегося в Тверской области самолета 23 августа находился основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин и Дмитрий Уткин. Ведомство включило их в перечень "разбившихся пассажиров".
Об этом сообщило издание "Радио Свобода" со ссылкой на информацию Росавиации.
Ведомство опубликовало перечень имен и фамилий пассажиров и членов экипажа, находившихся на бизнес-джете:
- Пропустин Сергей;
- Макарян Евгений;
- Тотмин Александр;
- Чекалов Валерий;
- Уткин Дмитрий;
- Матусеев Николай;
- Пригожин Евгений;
- Левшин Алексей, командир;
- Каримов Рустам второй пилот;
- Распопова Кристина бортпроводница.
В то же время, заявления Росавиации также могут быть манипуляцией.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Напомним, 23 августа в Тверской области России потерпел крушение частный самолет Embraer, на на борту которого якобы находился Пригожин. Также росСМИ утверждают, что якобы самолет с Пригожиным на борту потерпел крушение, потому что его сбила местная ПВО.
Евгений Пригожин - где он был после мятежа
Террорист Пригожин пытался организовать мятеж или даже переворот в РФ. Он отправил своих боевиков якобы "на Москву" 24 июня. Однако изменил свои намерения после разговора с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко. Тогда президент РФ Владимир Путин заявил, что "вагнеровцы" смогут подписать контракт с Минобороны РФ, уволиться или также "уйти в Беларусь".
15 июля украинские пограничники и команда "Белорусские Гаюн" сообщали, что с территории России в Беларусь начали перемещаться группы "вагнеровцев".Официально они заявили, что проведут обучение вблизи границы с Польшей. Однако уже 31 июля Пригожин срочно отозвал всех "вагнеровцев" из отпусков.
Перед крушением самолета 23 августа последний раз публично основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин появлялся 21 августа, когда обнародовал видео с намеками о своем вероятном пребывании в Африке.