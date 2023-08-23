В России заявляют, что Пригожин якобы погиб

Росавиация утверждает, что на борту разбившегося в Тверской области самолета 23 августа находился основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин и Дмитрий Уткин. Ведомство включило их в перечень "разбившихся пассажиров".

Об этом сообщило издание "Радио Свобода" со ссылкой на информацию Росавиации.

Ведомство опубликовало перечень имен и фамилий пассажиров и членов экипажа, находившихся на бизнес-джете:

Пропустин Сергей;

Макарян Евгений;

Тотмин Александр;

Чекалов Валерий;

Уткин Дмитрий;

Матусеев Николай;

Пригожин Евгений;

Левшин Алексей, командир;

Каримов Рустам второй пилот;

Распопова Кристина бортпроводница.

В то же время, заявления Росавиации также могут быть манипуляцией.

Напомним, 23 августа в Тверской области России потерпел крушение частный самолет Embraer, на на борту которого якобы находился Пригожин. Также росСМИ утверждают, что якобы самолет с Пригожиным на борту потерпел крушение, потому что его сбила местная ПВО.

Евгений Пригожин - где он был после мятежа

Террорист Пригожин пытался организовать мятеж или даже переворот в РФ. Он отправил своих боевиков якобы "на Москву" 24 июня. Однако изменил свои намерения после разговора с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко. Тогда президент РФ Владимир Путин заявил, что "вагнеровцы" смогут подписать контракт с Минобороны РФ, уволиться или также "уйти в Беларусь".

15 июля украинские пограничники и команда "Белорусские Гаюн" сообщали, что с территории России в Беларусь начали перемещаться группы "вагнеровцев".Официально они заявили, что проведут обучение вблизи границы с Польшей. Однако уже 31 июля Пригожин срочно отозвал всех "вагнеровцев" из отпусков.

Перед крушением самолета 23 августа последний раз публично основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин появлялся 21 августа, когда обнародовал видео с намеками о своем вероятном пребывании в Африке.