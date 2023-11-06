Зеленський повідомив про відсторонення командира 128-ї бригади після трагедії на Запоріжжі

Президент Володимир Зеленський заявляє про відсторонення командира 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади Дмитра Лисюка після випадку масової загибелі її військовослужбовців, зібраних у прифронтовому селі в Запорізькій області для нагороджень з приводу Дня ракетних військ і артилерії, що відзначається 3 листопада.

Як повідомив глава держави у вечірньому відеозверненні, у понеділок він провів засідання Ставки верховного головнокомандувача, де першим питанням був саме цей скандал.

"Доповідали військові, міністр оборони, керівник Служби безпеки України. Конкретика – що вже вдалося зʼясувати з обставин трагедії, чиї накази створили умови, щоб трагедія сталася. Доповідав, зокрема, головний інспектор Міноборони Воронченко. Командира бригади відсторонено на час слідства", - розповів президент.

За його словами, уся ситуація розбирається похвилинно й буде встановлено, хто конкретно порушив правила щодо безпеки людей у районі доступу аеророзвідки ворога. Зеленський наголосив, що не буде "жодного уникнення відповідальності".

"Державі потрібно значно більше зосередженості на обороні – всім у державі, і особливо на регіональному рівні, у тилових містах, які мають відповідні ресурси допомогти та підтримати. Це стосується і того, щоб ніколи більше не повторилися такі трагедії, як із воїнами 128-ї бригади", - зазначив також президент у промові, присвяченій необхідності спрямування всіх зусиль влади задля перемоги у війні.

Зазначимо, що раніше у понеділок "Громадське" з посиланням на свої джерела у бригаді повідомило подробиці загибелі військових. За даними ЗМІ ,спершу нагородження було заплановане на 9:00, але його перенесли на 9:30.

У цей час військові вже були вишикувані й чекали на командира, якого так і не дочекалися, простоявши понад пів години. Лисюк прибув на місце за дві хвилини після удару, який стався близько 10:10. Сама 128-а бригада підтвердила загибель 19 своїх бійців, однак також багато з них отримали поранення.