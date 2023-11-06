Зеленский сообщил об отстранении командира 128-й бригады после трагедии в Запорожской области

Президент Владимир Зеленский заявляет об отстранении командира 128-й отдельной горно-штурмовой бригады Дмитрия Лысюка после случая массовой гибели ее военнослужащих, собранных в прифронтовом селе в Запорожской области для награждения по случаю Дня ракетных войск и артиллерии, отмечаемого 3 ноября.

Как сообщил глава государства в вечернем видеообращении, в понедельник он провел заседание Ставки верховного главнокомандующего, где первым вопросом был именно этот скандал.

"Докладывали военные, министр обороны, руководитель Службы безопасности Украины. Конкретика – что уже удалось выяснить по обстоятельствам трагедии, чьи приказы создали условия, чтобы трагедия произошла. Докладывал, в частности, главный инспектор Минобороны Воронченко. Командир бригады отстранен на время следствия", - рассказал президент.

По его словам, вся ситуация разбирается поминутно, и будет установлено, кто конкретно нарушил правила безопасности людей в районе доступа аэроразведки врага. Зеленский подчеркнул, что не будет "никакого избегания ответственности".

"Государству нужно гораздо больше сосредоточенности на обороне – всем в государстве, и особенно на региональном уровне, в тыловых городах, которые имеют соответствующие ресурсы помочь и поддержать. Это касается и того, чтобы никогда больше не повторились такие трагедии, как с воинами 128-й бригады", - отметил также президент в речи, посвященной необходимости направления всех усилий власти для победы в войне.

Напомним, что ранее в понедельник "Громадське" со ссылкой на свои источники в бригаде сообщило подробности гибели военных. По данным СМИ, изначально награждение было запланировано на 9:00, однако его перенесли на 9:30.

В это время военные уже были выстроены и ждали командира, которого так и не дождались, простояв более получаса. Лысюк прибыл на место через две минуты после удара, который произошел около 10:10. Сама 128-я бригада подтвердила гибель 19 своих бойцов, однако также многие из них получили ранения.