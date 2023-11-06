Под Киевом в результате взрыва подарка на день рождения погиб помощник Залужного

Помощник главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного Геннадий Частяков погиб 6 ноября в результате взрыва гранаты в жилом комплексе в селе Чайки Борщаговской общины Киевской области.

Как сообщили в областном управлении полиции, речь идет о "последствиях неосторожного обращения с боеприпасами", в результате которого погиб 39-летний военнослужащий. Отмечается, что после получения сообщения о взрыве правоохранители срочно прибыли на место происшествия.

Открыто производство по факту гибели человека и незаконного обращения с боеприпасами. Также известно, что в результате взрыва тяжело травмирован 13-летний сын военного. В настоящее время он находится под наблюдением врачей.

Сам Залужный отреагировал на гибель Частякова в соцсетях, заявив, что предмет, из-за которого тот погиб, был в подарке на день рождения. При этом он добавил, что "причины и обстоятельства будут установлены в ходе досудебного расследования".

"Неописуемая боль и тяжелая потеря для ВСУ и для меня лично. Сегодня при трагических обстоятельствах в свой день рождения в семейном кругу погиб мой помощник и близкий друг майор Геннадий Частяков. В одном из подарков сработало неизвестное взрывное устройство. У Геннадия остались жена и четверо детей. Мои глубокие соболезнования семье", - написал он.

По словам главнокомандующего ВСУ, с начала полномасштабного российского вторжения Частяков был для него надежным плечом, полностью посвятив свою жизнь ВСУ и борьбе с российской агрессией.