"Сейчас - время битвы": Зеленский выступил против выборов во время войны, призвав власти "собраться" ради победы

Президент Владимир Зеленский считает, что в нынешнее военное время проведение выборов в Украине является ненужным, а обсуждение этой темы в политикуме является "вбросами", которых "ожидает только Россия". Об этом он заявил в вечернем видеообращении.

Что именно Зеленский заявил о выборах

Все мы понимаем, что сейчас, в военное время, когда есть множество вызовов, совершенно безответственно – как-то так… легкомысленно и играючи вбрасывать в общество тематику выборов.

Наконец должны прекратиться "волны" с любыми политически раскалывающими вещами. Мы должны определиться, что сейчас время обороны, время битвы, от которой зависит судьба государства и людей, а не время вбросов, которых ожидает от Украины только Россия. Я считаю, что сейчас выборы не ко времени.

И если нужно поставить точку в том или ином политическом споре и дальше работать только в единстве, то в государстве есть структуры, способные ставить точки и давать обществу все необходимые ответы. Чтобы не осталось пространства для конфликтов и чужой игры против Украины.

Для победы всем нужно "собраться"

Зеленский также произнес речь, в которой призвал органы власти и военных сосредоточить все усилия на вопросах защиты государства, поддержав, в частности, акции протеста против непервоочередных расходов во время войны:

Всем сейчас следует думать о защите нашего государства. Собраться, не прохлаждаться, не отвлекаться на споры или другие приоритеты. Ситуация сейчас такая же, как была раньше: если не будет победы, то не будет страны.

Наша победа – возможна. Она будет, если мы все будем сосредоточены именно на ней. Не на политиканстве или поисках какого-то своего личного интереса. Не на спорах, которые ничего не дадут стране и обороне и нашему движению вперед.

Ресурс государства, ресурс бюджета, ресурс нашего внимания и эмоций, ресурс усилий – все это нужно для нашей победы. Я еще раз повторю. Все мы видим, как люди требуют направить бюджетные ресурсы не на брусчатку и ремонт улиц, а на помощь обороне. Так и нужно – все ресурсы направлять на то, чтобы Украина стала сильнее.

Все мы слышим, что нужно изменить в самих силах обороны: это касается многих ненужных процедур, это касается многих сложностей, которые есть у наших воинов. Перевод, тренировка, обеспечение. Задач много. И все соответствующие структуры должны ими заниматься – без того чтобы отвлекать свою энергию и силы на что-то другое.

Все мы видим, что сейчас не время для широких празднований или других дерзких вещей в тылу, которые неприемлемы во время войны и тем более, когда армия, когда все наши силы обороны живут совсем другими эмоциями: болью, боями, потерями, но и достижениями - достижениями для Украины.

Я ожидаю от всех соответствующих структур и органов власти конкретных ответов относительно задач, которые объективно стоят перед нашим государством сейчас. Это касается и гражданских органов власти, и военного элемента государства, и правительственных чиновников с Верховной Радой Украины, и Службы безопасности Украины и других правоохранительных органов.

Это касается и того, что государству нужно гораздо больше сосредоточенности на обороне – всем в государстве, и особенно на региональном уровне, в тыловых городах, имеющих соответствующие ресурсы помочь и поддержать. Это касается и того, чтобы никогда больше не повторились такие трагедии, как с воинами 128-й бригады. И тех изменений, которых ожидают наши солдаты и командиры, особенно мобилизованные ребята.

Мое личное отношение и призыв – так же, как и 24 февраля, заботиться о нашем государстве, о его защите, об уничтожении оккупанта, о свободе Украины, добываемой сейчас в боях ради Украины.

Относительно же упомянутого случая массовой гибели накануне военнослужащих 128-й отдельной горно-штурмовой бригады, которых, по сообщениям СМИ, собрали для награждений по случаю Дня артиллерии в прифронтовом селе в Запорожской области, президент провел в понедельник заседание Ставки верховного главнокомандующего, сообщил об отстранении командира подразделения.

Напомним, что тема вероятности проведения выборов в Украине до окончания войны циркулирует в информационном пространстве не первый месяц, однако в последнее время значительно активизировалась.

В частности, накануне министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Зеленский рассматривает возможность проведения президентских выборов следующей весной (то есть тогда, когда они должны пройти по закону, если бы не война).

Украинцы против выборов во время войны: данные социологов

Отметим, что согласно результатам опроса социологической группы "Рейтинг", проведенного 9 по 12 сентября, опубликованным лишь 27 октября, 62% украинцев считают, что проводить в Украине выборы следует только после войны, сколько бы этого не пришлось ждать. Лишь 22% заявили, что все равно считают необходимым провести выборы в марте 2024 года.

Согласно же результатам опроса социологической службы Центра Разумкова от 21-27 сентября, негативно относятся к идее проведения общенациональных выборов в Украине в 2024 году (если до этого не завершится война с Россией) почти такое же количество украинцев - 63,8%.

Опрос же Киевского международного института социологии, проведенный уже чуть позже (30 сентября - 13 октября), показал, что считают, что выборы следует проводить после окончания войны, 81% респондентов.

Что говорит законодательство о выборах во время войны

Статьей 20 Избирательного кодекса закреплено, что в случае введения в Украине или отдельных ее местностях военного положения избирательный процесс как общегосударственных, так и соответствующих местных выборов прекращается. После прекращения или отмены действия режима военного положения ход соответствующего прекращенного процесса начинается сначала.

Решение о назначении выборов, процесс которых был прекращен или не начался в связи с введением военного положения, должно быть принято не позднее месяца со дня прекращения или отмены военного положения.

Статья 108 Конституции определяет, что президент Украины выполняет свои полномочия до вступления на пост новоизбранного президента. Таким образом, его полномочия в условиях остановленного электорального процесса автоматически продолжаются до завершения соответствующих выборов, когда они будут проведены.

Относительно Верховной Рады статья 83 Конституции говорит, что в случае окончания срока ее полномочий во время действия военного положения эти полномочия продлеваются до дня первого заседания первой сессии Рады, избранной после отмены военного положения.

Следует также отметить, что статья 157 Конституции запрещает изменять ее в условиях военного положения. В отношении же Избирательного кодекса такой запрет не установлен.