Российский удар по воинам 128-й бригады: правоохранители открыли дело

Правоохранители зарегистрировали уголовное производство по факту трагедии в Запорожской области, во время которой погибли воины 128-й отдельной горно-штурмовой бригады. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в ходе вечернего обращения 5 ноября.

По словам главы государства, министр обороны Рустем Умеров доложил ему о мерах, предпринятых для выяснения обстоятельств того, что произошло, и кто конкретно и какие распоряжения давал. В настоящее время идет соответствующее расследование.

"Главное – установить полную правду о случившемся и больше не допустить подобного. Каждый военный в зоне боевых действий – в зоне дострела и аэроразведки врага – знает, как нужно вести себя под открытым небом, как заботиться о безопасности", – отметил Зеленский.

Он добавил, что расследование должно дать родным погибших воинов и обществу честные ответы, как произошла трагедия и чьи распоряжения были неправильными.

128 бригада: трагедия в Запорожской области

Утром 3 ноября российская армия нанесла удар по украинским воинам в прифронтовом селе Запорожья, сообщила вечером следующего дня "Украинская правда" со ссылкой на источник в Министерстве внутренних дел и видео украинского военного в сети.

Издание указывало, что защитников, вероятно, собрали в одном месте, чтобы наградить в честь Дня артиллерии. Предварительно, речь может идти о более чем 20 погибших.

Позже Центр стратегических коммуникаций ВСУ проинформировал, что враг ударил ракетой "Искандер-М" по личному составу 128-й отдельной горно-штурмовой бригады, в результате чего погибли военнослужащие. Ранения разной степени тяжести получили и местные жители.

После огласки министр обороны Рустем Умеров заявил, что поручает Главной инспекции Министерства обороны провести полную проверку по факту трагедии.

В Закарпатской области, где дислоцируются подразделения 128-й бригады, объявили трехдневный траур.