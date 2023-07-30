Люди видят, кто занимается брусчаткой и ботофермами вместо помощи армии - Зеленский

Президент Владимир Зеленский указывает, что общество даст оценку местным чиновникам и политическим деятелям, направляющим имеющиеся у них средства не на помощь армии, которая сейчас должна быть приоритетом.

Об этом он сказал в ежедневном видеообращении, комментируя посещение в воскресенье проходившего в Ивано-Франковске Конгресса местных и региональных властей Украины. По словам главы государства, на мероприятии были обсуждены, в частности, бюджетные вопросы.

Зеленский заявил, что "чиновники помогут", если целевых субвенций из государственного бюджета местным властям не хватает, но многие другие вопросы, по его мнению, общины "способны закрыть за свой счет и работой с внебюджетными ресурсами".

"Люди видят, кто занимается брусчаткой вместо помощи воинам, кто тратится на ботофермы вместо дронов для фронта, кто вкладывается в приближенные фирмы, а не в реконструкцию больниц и реабилитацию воинов. Приоритет номер один – это оборона, защита государства и людей. Уверен, все на местах это услышали", – подчеркнул глава государства.

По его словам, у местных властей в действительности есть ресурсы на финансирование укрытий и фортификации, помощь военным подразделениям, помощь семьям погибших, а также на защиту переселенцев.

"Очень важна, кстати, вовлеченность церквей здесь, на Франковщине, к решению социальных вопросов. Помощь переселенцам, семьям воинов, медицинской сфере. Это делает украинскую социальную ткань более крепкой", - добавил Зеленский.

При этом он поблагодарил местные власти и на Прикарпатье, и в других регионах за поддержку работы предприятий, в частности релоцированных. Президент подчеркнул, что создание каждого рабочего места, каждого украинского продукта, а особенно оборонного продукта, приближает победу Украины.

Напомним также, что накануне Зеленский наложил вето на закон о выделении средств на достройку мемориального комплекса памяти жертв Голодоморов в Украине в Киеве, пояснив, что сейчас такие расходы не приоритетны, а первоочередной функцией государства является надлежащее обеспечение национальной безопасности и обороны.