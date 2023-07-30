Люди бачать, хто займається бруківкою та ботофермами замість допомоги армії - Зеленський

Президент Володимир Зеленський вказує, що суспільство дасть оцінку місцевим чиновникам і політичним діячам, які спрямовують наявні у них кошти не на допомогу армії, яка зараз має бути пріоритетом.

Про це він сказав у щоденному відеозверненні, коментуючи відвідання в неділю Конгресу місцевих та регіональних влад України, що проходив у Івано-Франківську. За словами глави держави, на заході було обговорено, зокрема, бюджетні питання.

Зеленський заявив, що "урядовці допоможуть", якщо цільових субвенцій з державного бюджету місцевій владі не вистачає, але багато інших питань, на його думку, громади "здатні закрити власним коштом та роботою з позабюджетними ресурсами".

"Люди бачать, хто займається бруківкою замість допомоги воїнам, хто витрачається на ботоферми замість дронів для фронту, хто вкладається в наближені фірми, а не в реконструкцію лікарень і реабілітацію воїнів. Пріоритет номер один – це оборона, захист держави й людей. Упевнений, всі на місцях це почули", - підкреслив глава держави.

За його словами, у місцевої влади насправі існують ресурси на фінансування укриттів і фортифікації, допомогу військовим підрозділам, допомогу родинам загиблих, а також на захист переселенців.

"Дуже важлива, до речі, залученість церков тут, на Франківщині, до розв’язання соціальних питань. Допомога переселенцям, сім’ям воїнів, медичній сфері. Це робить українську соціальну тканину міцнішою", - додав Зеленський.

При цьому він подякував місцевій владі і на Прикарпатті, і в інших регіонах за підтримку роботи підприємств, зокрема релокованих. Президент наголосив, що створення кожного робочого місця, кожного українського продукту, а особливо продукту оборонного, наближає перемогу України.

Нагадаємо також, що напередодні Зеленський наклав вето на закон про виділення коштів на добудову меморіального комплексу пам'яті жертв Голодоморів в Україні у Києві, пояснивши, що зараз такі витрати є не пріоритетними, а першочерговою функцією держави є належне забезпечення національної безпеки й оборони.