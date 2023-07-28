Зеленский объяснил, почему ветировал выделение денег на достройку музея Голодомора

Президент Владимир Зеленский наложил вето закон о выделении средств на реконструкцию первой очереди мемориального комплекса памяти жертв Голодоморов в Украине со строительством второй очереди Национального музея "Мемориал жертв Голодомора" на улице Лаврской в Киеве.

Как свидетельствуют данные на странице соответствующего законопроекта №9437 на сайте Верховной Рады, документ 27 июля был возвращен с предложениями президента и передан на рассмотрение руководству парламента.

Напомним, что этот законопроект предусматривал передачу на указанные цели Министерству культуры и информационной политики 573,88 миллиона гривен из резервного фонда госбюджета.

Он был принят Радой сразу же за основу и в целом 13 июля. При обоих голосованиях его поддержало конституционное большинство нардепов, в том числе при голосовании в целом - 312. Из них 208 дала пропрезидентская фракция "Слуга народа", при этом ни один депутат не голосовал против и не воздержался.

Инициаторами документа выступили представители СН – председатель комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Никита Потураев, а также Татьяна Скрипка, Андрей Боблях и Александр Санченко.

В пояснительной записке авторы, в частности, ссылались на необходимость выполнения поручения Зеленского об обеспечении достройки Национального музея Голодомора до сентября этого года.

Почему Зеленский против выделения средств на музей Голодомора

Впрочем, из-за возмущения многих интернет-пользователей неуместностью, по их мнению, подобных расходов в нынешнее время президент 20 июля публично выступил против "финансирования музеев, культурных центров, символов, сериалов" за бюджетные средства во время войны. Более того, он инициировал увольнение главы Минкульта Александра Ткаченко, которое парламент поддержал неделю спустя.

Впрочем, как отмечается в опубликованных 28 июля предложениях Зеленского к принятому закону, он "не отрицает необходимости завершения реконструкции и строительства" музея Голодомора.

Президент подчеркивает, что не может согласиться именно со "способом решения указанного вопроса" в условиях войны с Россией, поскольку первоочередной функцией государства является надлежащее обеспечение национальной безопасности и обороны для отражения вооруженной агрессии, прежде всего потребностей военных в вооружении и других материальных ресурсах.

Зеленский констатирует, что резервный фонд госбюджета формируется именно для непредвиденных расходов, которые не носят постоянного характера и не могли быть предусмотрены при составлении проекта бюджета, а решения об их выделении должны приниматься Кабинетом министров (а не Радой), как это предусмотрено Бюджетным кодексом.

"Учитывая изложенное, считаю, что усилия всех государственных органов и органов местного самоуправления должны быть направлены на принятие жизненно необходимых решений, в первую очередь приближающих победу Украины, потому предлагаю закон отклонить", - резюмирует глава государства.

Напомним, что Национальный музей Голодомора был создан по распоряжению правительства от 22 апреля 2009 года (тогда премьером была Юлия Тимошенко, а президентом – Виктор Ющенко). Первая очередь музея была построена еще в 2009 году (акт готовности здания к эксплуатации подписан 24 декабря), а сдан в эксплуатацию 12 июля 2010 года.

Подготовка к строительству второй очереди комплекса была начата только в октябре 2016 года, тогда же был создан соответствующий организационный комитет. Однако до сих пор Национальный музей Голодомора-геноцида (такое название он получил в 2019 году) существует только в виде мемориальной части ("Свеча памяти"), а собственно музейная часть с соответствующей развитой инфраструктурой построена не была.

28 ноября 2020 года в ходе почтения памяти жертв Голодомора в Украине Зеленский поручил правительству дофинансировать проект комплекса Национального музея Голодомора. 2 декабря Кабмин обновил проект второй очереди музея, утвердив его общую сметную стоимость в 1,628 миллиарда гривен (из чего строительные работы были предусмотрены на 1,092 миллиарда гривен).