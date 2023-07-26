Сенат Италии признал Голодомор геноцидом украинского народа

Сенат Республики - верхняя палата парламента Италии - признала Голодомор геноцидом украинского народа. Как говорится в сообщении законодательного органа, соответствующее предложение было одобрено 130 голосами при отсутствии выступивших против и четырех воздержавшихся (всего в Сенате 206 депутатов).

Оно, в частности, обязует власти Италии содействовать осведомленности и памяти о трагедии Голодомора в этой стране и за рубежом, а также реализовать рекомендации, изложенные Европейским парламентом в резолюции 2022/3001 от 15 декабря 2022 года ("Спустя 90 лет после Голодомора: признание массового морения голодом геноцидом") и Парламентской ассамблеей Совета Европы в резолюции №1481 от 25 января 2006 года о необходимости осуждения международным сообществом преступлений тоталитарных коммунистических режимов.

О чем говорится в решении

Авторы инициативы указывают, что в 1932-1933 годах коммунистический режим СССР во главе с Иосифом Сталиным умышленно спровоцировал голод, повлекший миллионы смертей, в основном крестьян и мелких землевладельцев, среди гражданского населения тогдашней Украинской ССР.

Этот голод, известный в истории как Голодомор, стал следствием ряда политических и экономических решений советского диктатора Сталина и правящей элиты КПСС, одним из которых была коллективизация земли как составляющая плановой советской экономики, начатая в условиях первой пятилетки (1928-1932 годы).

Указано, что цель коллективизации земли состояла в том, чтобы превратить крестьян и мелких землевладельцев в государственных сельскохозяйственных рабочих, занятых в колхозах, лишив их непосредственного контроля над средствами производства и посевами.

Кроме того, причиной голода стала форсированная индустриализация советского общества, требовавшая все большего переброса средств и рабочей силы из сельской местности в города в ущерб крестьянам и их семьям.

Третьей же причиной называется раскулачивание, то есть планомерное и преднамеренное уничтожение класса "кулаков" - мелких землевладельцев, решительно выступавших против коллективизации земли и реквизиции сельскохозяйственной продукции и скота, которые были для них основными средствами к существованию

Данное явление также названо спланированным истреблением, завершившимся депортацией сотен тысяч "кулаков" на принудительные работы и в лагеря для военнопленных (ГУЛАГ).

Как отмечено в постановлении, Голодомор унес, по разным оценкам, от 7 до 10 миллионов жизней, вызвав значительное сокращение сельского населения Украины, при этом Советский Союз отрицал существование Голодомора до 1980-х годов, но и впоследствии объяснял его естественным и непреднамеренным причинам.

Также сенаторы указывают, что в 2022-2023 годах отмечается 90-летие Голодомора, что происходит "в исторический момент, когда украинский народ страдает от агрессии, развязанной Российской Федерацией, часть правящего класса которой никогда полностью не разрывала связи с советским прошлым".

По их мнению, эти представители российской элиты и преследуют имперский и гегемонистский замысел, направленный на расширение российской сферы влияния на различные территории, ранее принадлежавшие бывшему СССР, в частности на Украину.

"Символичны в этом смысле красные флаги бывшего Советского Союза с серпом и молотом на российских танках во время наступления на украинскую территорию, которые также водружались на мэриях ряда оккупированных городов", - отмечено в документе.

Как подчеркивают его авторы, память о Голодоморе и советских преступлениях против украинского народа приобретает сегодня еще большее значение в свете российского вторжения и новой попытки стереть украинскую национальную идентичность.

Реакция властей Украины

Решение поприветствовал, в частности, президент Украины Владимир Зеленский. В вечернем видеообращении он отметил важность того, что "признания миром исторической правды о Голодоморе становится все более уверенным". По его словам, "шаг за шагом мы обеспечим полное признание этой правды".

В свою очередь, руководитель Офиса президента Андрей Ермак указал, что "называть вещи своими именами - это ключ, который позволит предотвратить повторение ужасных преступлений".

"Благодарны Италии за мощную и многогранную поддержку Украины в борьбе за наше будущее и восстановление справедливости. Победа над российским злом и историческая справедливость - это то, что должно быть Украиной", - написал он.

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук поблагодарил итальянских сенаторов за "важное и справедливое решение, принятое в момент, когда Украина противостоит российской агрессии". По его словам, почтение памяти миллионов жертв является важным шагом в восстановлении исторической справедливости.

Как отметил, в свою очередь, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, "этот важный шаг восстанавливает историческую справедливость, чествует миллионы жертв и предостерегает будущие поколения от преступления геноцида".

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