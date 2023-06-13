Люксембург признал Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа

Палата депутатов Люксембурга 13 июня приняла резолюцию о признании Голодомора 1932-1933 годов геноцидом украинского народа.

Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Он поприветствовал этот шаг Люксембурга, назвав голосование и окончательное решение историческими.

"Этот шаг чествует миллионы жертв и восстанавливает историческую справедливость. Международное признание Голодомора-геноцида продолжает расти", — отметил Кулеба.

В настоящее время пресс-служба Палаты депутатов Люксембурга еще не опубликовала текст резолюции. О деталях документа сообщат впоследствии.

Напомним, в течение 2022 года страны одна за другой начали принимать решение о признании Голодомора 1932-1933 годов геноцидом украинского народа. В декабре Европарламент поддержал такую резолюцию.

После этого аналогичное решение приняла Народная ассамблея Болгарии.

В течение весны Голодомор признали геноцидом украинского народа, в частности, нижняя палата парламента Бельгии, парламент Исландии и верхняя палата парламента Франции, а впоследствии и Сенат страны, а также парламент Словении и Палата общин Великобритании.