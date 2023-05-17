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"Историческое голосование". Сенат Франции признал Голодомор геноцидом украинского народа
Сенат Франции 17 мая принял резолюцию о признании Голодомора 1932-1933 годов геноцидом украинского народа.
Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
"Я благодарен французским сенаторам за это историческое голосование, которое восстанавливает справедливость и чтит память миллионов жертв. Такие преступления никогда не должны повторяться и никогда не быть забытыми", - отметил он.
Президент Владимир Зеленский также поблагодарил за такое решение.Подписывайтесь на наш Telegram канал
"Приветствую историческое решение Сената Франции относительно признания Голодомора 1932-1933 гг. геноцидом украинского народа. Благодарен всем сенаторам, которые инициировали и поддержали резолюцию. Очередной важный шаг на пути к восстановлению исторической справедливости и увековечению памяти миллионов замученных голодом" - подчеркнул он.
Напомним, Национальное собрание (нижняя палата парламента) Франции 28 марта приняло резолюцию о признании геноцидом украинцев и осуждении большого голода 1932-1933 годов, известного как Голодомор.