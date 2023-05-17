ГОЛОВНИЙ АКТИВ ГОЛОВНИЙ АКТИВ
ТопФінанс-2022 ТопФінанс-2022
Уровень защиты Уровень защиты
Сommon Help Ukraine Сommon Help Ukraine
PATRIOTЫ БИЗНЕСА PATRIOTЫ БИЗНЕСА
Бизнес работает Бизнес работает
Война в Украине: все последние новости Война в Украине: все последние новости
Тип
Важно
Категория
Политика
Дата публикации

"Историческое голосование". Сенат Франции признал Голодомор геноцидом украинского народа

Фото: Музей Голодомору
Сенат Франции признал Голодомор геноцидом украинского народа. Фото: Музей Голодомора

Сенат Франции 17 мая принял резолюцию о признании Голодомора 1932-1933 годов геноцидом украинского народа.

Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"Я благодарен французским сенаторам за это историческое голосование, которое восстанавливает справедливость и чтит память миллионов жертв. Такие преступления никогда не должны повторяться и никогда не быть забытыми", - отметил он.

Президент Владимир Зеленский также поблагодарил за такое решение.

"Приветствую историческое решение Сената Франции относительно признания Голодомора 1932-1933 гг. геноцидом украинского народа. Благодарен всем сенаторам, которые инициировали и поддержали резолюцию. Очередной важный шаг на пути к восстановлению исторической справедливости и увековечению памяти миллионов замученных голодом" - подчеркнул он.

Напомним, Национальное собрание (нижняя палата парламента) Франции 28 марта приняло резолюцию о признании геноцидом украинцев и осуждении большого голода 1932-1933 годов, известного как Голодомор.

Автор:
Нина Комащенко