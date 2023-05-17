"Історичне голосування". Сенат Франції визнав Голодомор геноцидом українського народу

Сенат Франції 17 травня схвалив резолюцію про визнання Голодомору 1932-1933 років геноцидом українського народу.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Я вдячний французьким сенаторам за це історичне голосування, яке відновлює справедливість і вшановує пам'ять мільйонів жертв. Такі злочини ніколи не повинні повторюватися і ніколи не бути забутими", - зазначив він.

Президент Володимир Зеленський також подякував за таке рішення.

"Вітаю історичне рішення Сенату Франції щодо визнання Голодомору 1932-1933 рр. геноцидом українського народу. Вдячний усім сенаторам, які ініціювали й підтримали резолюцію. Черговий важливий крок на шляху до відновлення історичної справедливості та увічнення пам‘яті мільйонів закатованих голодом українців", - наголосив він.

Вітаю історичне рішення 🇫🇷 Сенату щодо визнання Голодомору 1932-1933 рр. геноцидом 🇺🇦 народу. Вдячний усім сенаторам, які ініціювали й підтримали резолюцію. Черговий важливий крок на шляху до відновлення історичної справедливості та увічнення пам‘яті мільйонів закатованих голодом… pic.twitter.com/R2ww1Yqv1Z — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 17, 2023

Нагадаємо, Національні збори (нижня палата парламенту) Франції 28 березня ухвалили резолюцію про визнання геноцидом українців та засудження великого голоду 1932-1933 років, відомого як Голодомор.